Умирала на глазах прохожих: житель Татарстана перерезал горло женщине из-за дорогой иномарки

У погибшей женщины остался сын Фото: из соцсетей

На улице Водников в Самаре вечером 3 июля развернулась жуткая картина, свидетелями которой стали обычные прохожие. Некий мужчина из салона автомобиля вытолкнул женщину и скрылся. Последняя была вся в крови, у нее было перерезано горло. Еще некоторое время молодая женщина была жива, но вскоре скончалась.

На место срочно выехали полицейские. Вскоре автомобиль погибшей 34-летней женщины был найден брошенным. Сотрудникам уголовного розыска удалось быстро установить личность подозреваемого, а также выяснить, что он уже покинул территорию Самарской области. Коллегам из других регионов были оперативно отправлены ориентировки. В результате подозреваемый 21-летний парень был задержан в Казани и доставлен в Самару. Следствию предстоит выяснить мотивы преступления.

Как стало известно «КП-Казань», по предварительной версии, парень приехал из Татарстана в Самару для покупки автомобиля, который и продавала будущая жертва. Во время встречи потенциальный покупатель осмотрел дорогую иномарку, задал вопросы, а затем внезапно ударил владелицу ножом в шею и вытолкнул ее из салона.

По нашим данным, погибшая имела престижную работу, у нее остался сын.

«Она была добрейшим человеком. Трудилась и воспитывала сына. После ковида у нее умерла мама. Ее машину она и продавала», - рассказала родственница погибшей.

Видео задержания подозреваемого можно посмотреть на нашем канале.

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