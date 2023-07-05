Бегали, скакали, подарки получали: казанцы отметили Сабантуй-2023 вместе с «Комсомолкой»

В 2023 году Сабантуй в Казани праздновался одновременно на четырех площадках, которые 24 июня, по данным мэрии города, посетили почти 180 тысяч человек! Праздник плуга объединил людей разных поколений и национальностей, которые с удовольствием окунулись в атмосферу старинного праздника, почувствовали дух традиций татарского народа, прикоснувшись к его истинной культуре и быту. Как всегда, районы Татарстана привезли в столицу республики свои сельские подворья, где угощали гостей национальными блюдами и предлагали простые, но задорные развлечения, участие в которых мог принять и стар и млад.

ТЮБЕТЕЙКА И КАЛФАК

В лесопарке озера Лебяжье гостям Сабантуя предлагалась насыщенная программа с живой музыкой, мастер-классами, выступлениями артистов, тематическими фотозонами, спортивными соревнованиями и большим количеством разнообразной еды и напитков.

Одной из первых локаций, на которой оказывались пришедшие на праздник люди, - а география площадки на Лебяжьем такова, что до нее надо идти пешком, - была именно территория «Комсомольской правды». Пройти мимо было просто невозможно. Ведь традиционно здесь были организованы не только интерактивная программа с богатыми призами, подарками и харизматичным ведущим, но и бесплатные дегустации и тестирование продукции татарстанских компаний.

Интерактив начался с разминки - со знания терминов и понятий Сабантуя. Ведущая показывала рисунки и просила назвать, что на них изображено. «Тюбетейка! Калфак! Камзол!» - щелкали участники как орешки нарисованные загадки. Потом пошли задачки потруднее: плуг, борона, ну и совсем заковыристые - дружба и Сабантуй. Поиграли, утомились, надо бы покрепиться. Хорошо, что на стойке Казанского хлебозавода №3 можно было угоститься вкусной продукцией.

И ПОЕЛИ, И ПРИОДЕЛИСЬ

Чак-чак хорошо, но в доме, то есть на празднике, как говорил один известный комедийный персонаж, «должны быть и мясные закуски»! И они здесь были. Генеральный партнер «комсомольского» Сабантуя ООО «РМ Агро. Родные места» предоставил для поистине народной оценки вкусовых качеств свою продукцию. Дегустационные тарелочки пустели с космической скоростью и так же быстро наполнялись вновь, чтобы порадовать очередную волну дегустаторов.

«Это мы удачно к вам зашли!» - почти хором делятся впечатлениями от «Родных мест» члены семьи Дегтяревых из Юдино. – «Весело проводим время - не только поели, но и приоделись: благодаря «РМ» ребятишки сегодня уйдут с праздника в фирменных кепочках!»

МЕДВЕЖЬЕЙ ТРОПОЙ

И правда! Теперь и я замечаю на головах младших Дегтяревых добротные бейсболки с известным логотипом. Оказывается, пока я общалась с гостями возле стола с мясными закусками, на игровой площадке взрослые и дети состязались в ловкости и сноровке. И получили за это отличные подарочки. Ну что же, посмотрим, поболеем! Ведущая предлагает новое задание - быстро прошагать определенную дистанцию, обувшись в громадные «медвежьи следочки». Ох и тяжко топать в такой обувке! Но, как оказалось, такой вариант считается пустяковым, детским. Для взрослых «медвежье» состязание усложняют - ставят на «следочек» легкий шарик для пинг-понга, который ни в коем случае нельзя обронить.

БЫСТРЕЕ ВСЕХ

Далее - семейная эстафета. Эх, тут не только ногами надо двигать, но и головой думать, чтобы не запутаться. Сначала каждый член команды должен проскакать в мешке, потом совершить забег с шариком в ложке, зажатой под подбородком. Дальше схватить гимнастический обруч и, перепрыгивая через него, добежать до финиша и обратно. Как говорится, на старт, внимание марш! Система олимпийская - сначала несколько команд соревнуются друг с другом, потом состязаются те, кто оказался быстрее и проворнее. И так пока не останется одна команда, самая-самая во всех отношениях.

Вот и первые победители - семья Сабировых. Почему первые, потому что эстафета в течение всего праздника повторится еще несколько раз.

«Приехали на праздник и сразу же оказались на площадке у «Комсомольской правды», да тут и остались», - говорит глава семьи Ильмир. – «Такие интересные и веселые конкурсы тут, и ведущая задорная, так что не пожалели. Честно признаться, мы семья, так сказать, среднеспортивная. Но супруга настояла - дескать, надо поучаствовать. Отдельное спасибо за призы, очень нам понравились. Можно даже сказать, не ожидали, что тут все так серьезно».

ЩЕДРЫЕ ДАРЫ

У «Комсомолки» всегда все серьезно: и задания мощные, и призы соответствующие. Всем победителям и активным участникам игр и конкурсов вручали весомые пакеты с подарками от партнеров. Внутри пакетов - продукция Matti компании ООО «Злаки на завтрак», Казанского хлебозавода №3, наборы чая «Акбар», свежая вода «Сестрица», средства от компании «Индиго», сувенирная продукция от «РМ Агро».

ПРИВЕТ ОТ КАМЕЛИИ

Кстати, чай «Акбар» не просто предоставил подарки для поощрения самых ловких и быстрых гостей «комсомольского» Сабантуя. Он провел собственную викторину на знание чайных тонкостей и поил всех желающих горячим ароматным чаем совершенно бесплатно.

Какие «вкусные» вопросы были на чайной викторине! Например, как называется чайное растение, из листьев и почек которого изготавливают абсолютно все сорта чая? «Камелия!» - кричит мужчина с усами и зарабатывает поощрительный приз.

ОБЩЕСТВО ЧИСТЫХ РУК

Вы, наверное, уже заметили, что на площадке у «Комсомольской правды» было много еды и напитков. А как быть с гигиеной? Ведь условия-то полевые практически. Без паники! Все ходы рассчитаны! Партнер «Комсомолки», отвечающий за чистоту рук, - казанский завод «Индиго» - уже при входе снабжал всех гостей санитайзерами. Пара пшиков - и готово! И воздушными шариками красивого цвета с логотипом компании.

Еще одним «чистым» партнером нашего праздника был ИП Бабаев Ахмед Русланович, официальный дилер компании Grass. Был организован выставочный стенд, где несколько раз в течение мероприятия проводились отдельные конкурсы с милыми призами.

«МАМА, Я ЗАБЫЛ!»

После спортивных состязаний ведущая объявляет творческий конкурс: исполни песню на русском или татарском языках и получи приз. Понятно, что побеждает тот, кто споет лучше, чище и профессиональнее. Но маленький Саша Панфилов так трогательно спел сразу две песни подряд, причем у каждой забыл последний куплет и поэтому, отставив микрофон, кричал маме: «Мама! Я забыл, что дальше!», что ведущая оставить его без подарка просто не могла.

«Мы постоянно участвуем во всем, что проводит «Комсомолка», - говорит Сашина мама, Кристина Панфилова. – «Победили в прошлогоднем Сабантуе в конкурсе на скоростное собирание шишек, заняли третье место на «Параде колясок-2023». Мы постоянные и зрители, и участники, и победители, и читатели».

Лучшим певцом «комсомольского» Сабантуя-2023 стал 7-летний Карим Муратаев, который уже год занимается в музыкальной школе № 7 по классу скрипки.

«Видишь ли ты себя в будущем музыкантов или певцом?»

«Пока не знаю», - простодушно призналась будущая звезда российской эстрады.

Раз уж тут у нас все про песни, то отдельно хочется отметить выступавшую на нашем празднике специально приглашенную артистку - юную талантливую звездочку Дину Кочураеву. Уже два года она занимается у педагога Елены Петровны Тарасовой в Центре дополнительного образования Кировского района «Заречье», и успехи ее в творчестве очевидны. Правда, сама девочка больше склоняется не к исполнению песен, а к их созданию.

«Наверное, попробую сочинять», - сказала она.

Ведущая вновь объявляет семейная эстафета с мешками, обручами и ложками. И на этот раз в ней побеждает семья Зайцевых.

«Участвуем третий год подряд», - говорит Людмила Зайцева.

«Значит, вы спортивная семья?»

«Да не совсем», - смеется она. – «Вот раз в год приходим к вам и проявляем себя. Мы всем очень довольны - и подарками, и атмосферой, и организацией. Поэтому на будущий год снова придем. Обязательно».

ВСЕ ШИШКИ ПО ВЕДРАМ

Когда участники состязаний со всех ног прыгают сквозь обручи и вдохновенно скачут в мешке, я всегда волнуюсь. А вдруг кто споткнется! Упадет! Поэтому люблю конкурсы от «Комсомолки»: малотравматичные, демократичные и практичные. Например, «Веревочку». На длинную ленту на длинных же веревочках подвешивают разные мелкие сувениры, которые надо срезать ножницами. Получается беспроигрышно: что срезал - все твое. Срезать можно было вкусный батончик бренда Matti, влажные салфетки YokoSun, ручки с логотипом «РМ» и другие приятности.

Еще один чудесный безопасный конкурс на сноровку и скорость - «Шишки». Участники делятся на две команды, каждой выделяется свое ведро и немного времени. Кто быстрее наполнит свою тару шишками, а Сабантуй на Лебяжьем проходит в хвойном лесу, тот молодец и достоин призов.

Автор текста и фото Татьяна Янькова

Больше фотографий с праздника можно посмотреть по ссылке

СПАСИБО ВСЕМ!

«Комсомольская правда» сердечно благодарит всех партнеров, которые помогли организовать и провести «Сабантуй с «Комсомолкой» на озере Лебяжье: компанию «Индиго» за призы и чистоту рук, ИП Бабаев Ахмед Русланович - за атмосферу и драйв, бренд Matti от компании ООО «Злаки на завтрак» - за изобилие полезных лакомств, Казанский хлебозавод № 3 - за довольные лица гостей, воду «Сестрица» - за чистое утоление жажды, чай «Акбар» - за терпение и восторг вкуса. Отдельное спасибо нашему самому мясному, качественному, экологически чистому, вкусному и щедрому генеральному партнеру - ООО «РМ Агро». С вашей помощью, дорогие друзья, мы порадовали казанцев и гостей города и поддержали традиции татарского гостеприимства.