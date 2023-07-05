Премиум-чистота класса «эконом»

За 12 лет работы компании «ИНДИГО» в России широкую известность получили ее антисептики на спиртовой и водной основе, средства ПСО и холодной стерилизации, хлорные таблетки и жидкое мыло с антибактериальным эффектом. Теперь их можно купить через Ozon, Wildberries и другие интернет-магазины.

- Таким образом, мы тоже перешли на прямое общение с клиентом, - говорит генеральный директор компании

Кирилл Глухов. - Помимо основной деятельности по медицине и оптовым заказам у нас появились устойчивый спрос и обратная связь: люди много и стабильно закупают даже те товары, на которые мы прежде упора не делали.

Обратная связь помогает корректировать объемы выпуска. Хорошо, например, продается антисептик на водной основе «ИНДИСЕПТ АКВА», безопасный и для детей. Растет и его выпуск. Сюрпризом для производителя стали и значительные объемы закупок через маркетплейсы жидкого мыла, причем с лестными для компании отзывами: его, мол, для экономии можно и водой немного разбавить - моющие свойства сохранятся. Хвалят качественную упаковку товаров компании. Действительно, ИНДИГО пакует товар так, чтобы при хранении и доставке он не терял качеств даже в случае падения или сдавливания упаковки: не трескался и не разливался флакон, не слезала этикетка. До потребителя товар всегда доезжает в лучшем виде.

«Создавая чистоту, меняем мир к лучшему», - гласит девиз компании. Покупателю вдвойне приятно, что изменения мира к лучшему не бьют по его карману: продукцию ИНДИГО, при высоком качестве - не ниже брендовых импортных аналогов, - отличает умеренная цена. В разгар эпидемии ковида именно ценовая доступность моющих и дезинфицирующих средств стали важнейшими качествами, и не случайна благодарность, выраженная компании в 2020 году министром промышленности и торговли Республики Татарстан за активное участие в борьбе с эпидемией.

Это осознанная ценовая политика, и она дает плоды: после полугодового сбоя, вызванного перестройкой схемы поставок, компания выходит на прежние объемы реализации и расширяет сеть представительств. С 20 до 40 выросло число «завоеванных» регионов, южное направление расширилось в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне. Запущена рекламная кампания в Яндексе и «ВКонтакте».

В настоящее время специалисты ИНДИГО заняты разработкой нового бренда бытовой химии, который включит линейку продуктов: детское мыло и моющие средства - гель для посуды, в том числе детской (повышенные требования к гипоаллергенности), гель для стирки, средство для мытья полов, другие стандартные средства бытовой химии. К концу года этот «мультяшный» бренд появится в маркетплейсах, а затем будет выводиться и в ретейл. И снова это будет продукт по цене эконом-сегмента, не уступающий по качеству аналогам премиум-класса.

Адрес:

г. Казань, ул. Техническая, 23б, оф. 301

Тел. 8 (800) 600-72-30

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