Grass - для тебя, для дома, для автомобиля, для бизнеса!

Компания Grass сегодня - это 14 тысяч кв. метров производственных площадей, 17 тысяч кв. метров складских помещений и собственная «Кремниевая долина» в Волгоградской области. Это дилерские центры по всей России и представительства в 41 стране мира.

История компании началась в 2003 году с небольшого цеха, где были созданы первые образцы шампуня для автомобилей. Цех постепенно набирал обороты, и спустя всего год после основания поставки продукции вышли за пределы Волгоградской области: в Ростов и Краснодар.

Еще через два года начала формироваться полноценная дилерская сеть. Уже сегодня Grass представлен в 85 субъектах РФ и активно экспортирует свою продукцию за рубеж. Задача компании Grass - создание эффективных профессиональных продуктов, способных решать самые сложные задачи. В линейке представлен ассортимент, закрывающий все потребности потребителя - от мытья посуды до чистки ковров. А это, без преувеличения, сотни наименований качественной продукции, включая разнообразные косметические средства, полный ряд домашней бытовой химии, специальные средства для клининга и профессиональных прачечных, химия для бассейнов, автомоек и детейлинга.

Сердце компании - это НИЦ, научно-исследовательский центр и лаборатория, где составляются оригинальные рецептуры продуктов Grass.

ИП Бабаев Ахмед Русланович снабжает клининговые компании, сектор HoReCa, автомойки, промышленные предприятия высококачественной продукцией и оборудованием. Вся продукция представлена в фирменных магазинах Grass по адресам в Казани: пр. Амирхана, 101в и ул. Даурская, 44д (время работы магазинов: с 10.00 до 19.00), где профессиональные продавцы-консультанты помогут с выбором нужного средства. А также в Арске по адресу: ул. Большая, 1а (время работы магазинов: с 8.00 до 17.00).

Дилерский офис находится в Казани на ул. Техническая, 17.

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