«Родные места»: искусство вкусно удивлять

От поля до прилавка

Компания «РМ АГРО» включает в себя комплекс предприятий по выращиванию кормов, животноводству и сбыту молочной и мясной продукции. В основе работы компании лежат принципы экологичности и полного контроля качества продукции на всех этапах производства. Сочетание современных приборов и программного обеспечения позволяют гарантировать получение натурального сырья высшего сорта.

Контроль производства осуществляется на всех этапах - от выращивания корма до поставок готовых товаров. Вся линейка товаров проходит обязательную проверку на соответствие ГОСТу, что позволяет гарантировать высочайшее качество.

Именно поэтому «РМ АГРО» входит в число лидеров отечественного рынка мясопереработки. Передовые технологии, уникальные рецептуры и постоянный контроль качества - три главных составляющих каждого продукта из ассортимента ТМ «Родные Места».

Просто и вкусно

Ежедневно технологи компании «Родные места» разрабатывают новинки, выгодно сочетая при их создании предпочтения покупателей и максимальную простоту приготовления.

Всем ценителям здоровой вкусной пищи, несомненно, понравятся хиты от «РМ АГРО»: ребра в грузинском маринаде и говядина под маринадом в пакете для запекания. Особый формат упаковки позволяет хозяйке легко воссоздать в домашних условиях вкус и аромат любимого мясного блюда, приготовленного летним жарким вечером на открытых углях. Для этого ей понадобится легко отклеить этикетку с пакета и легким движением руки отправить продукт в духовку, следуя легкой инструкции.

Технологи компании «Родные места» умеют удивлять необычными продуктами, сочетая классический вкус мяса с любимыми приправами и соусами. Попробуйте и вы уникальный продукт «Сардельки с горчицей», радующий пикантной остротой дижонской горчицы и характерным вкусом сочного мяса.

Бон аппетитно!

«Родные места» - это всегда широкий выбор продукции на каждый день и к празднику. Дополните свое ежедневное меню простыми в приготовлении сосисками, сардельками, шпикачками, вареной колбасой, а для особых случаев всегда храните в холодильнике казылык, грудинку, окорок, ветчину и сыровяленую колбасу с логотипом «РМ» на упаковке.

Попробуйте себя в роли шеф-повара на собственной кухне, а шницели, медальоны, стейки и азу помогут вам быстрее раскрыть грани ваши кулинарного таланта.

Потому что в каждом продукте от компании «РМ АГРО» есть любовь и старание его создателей.

Ежедневно компания выпускает десятки тонн продукции под брендом «Родные места», которая широко представлена во всех федеральных сетях Казани («Лента», «АШАН», «Магнит», «Бахетле», «Перекресток», «Зельгрос», «Пятерочка»), а также в интернет-магазинах OZON, Яндекс.Лавка и «Самокат». В городе Мамадыш открылись первые фирменные розничные магазины, располагающиеся по адресам Давыдова, 97 и Ленина, 96, где всегда можно приобрести свежую фирменную продукцию по заводским ценам.

ООО «РМ АГРО»: 422191 Россия, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Дачная, 15

Сайт, электронная почта: operator@rm-mamad.ru

Тел. +7 (85563) 3-52-37, +7 (85563) 3-54-48

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