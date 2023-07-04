Девочка показала сигнал SOS: детский омбудсмен из Татарстана поддержала идею обучать жестам о помощи в школах

Сигнал заметили зрители и начали писать в редакцию программы Фото: принтскрин видео.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала ситуацию с 8-летней девочкой, которая в эфире программы на Первом канале подала сигнал о помощи. Омбудсмен считает, что обучать подобным жестам нужно детей с раннего возраста – в школе и детском саду.

«Детская безопасность – это самое главное. Если с помощью простого жеста можно спасти чью-то жизнь, то почему бы не уделить этому какое-то время в школьной программе, тем более у нас есть предмет «ОБЖ». Обучить детей и, конечно, взрослых тоже – чтобы они могли этот жест считывать. Обучать этому можно уже и в детском саду, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда» Волынец.

Омбудсмен подчеркнула, что случаются разные ситуации, и ребенок далеко не всегда может сказать окружающим о том, что он в опасности. К примеру, малыш может быть запуган взрослым.

«Тогда он сможет показать этот жест – злоумышленник его не увидит, а прохожие заметят», - пояснила Ирина Волынец.

Уполномоченный подчеркнула, что в каждом конкретном случае использования жеста нужно разбираться, ведь ребенок может и пошутить.

«Для этого родители должны объяснять, что это не тот жест, который можно использовать для баловства», - уточнила спикер.

Напомним, 8-летняя девочка показала сигнал о помощи во время съемок программы «Мужское Женское». Она рассказывала о том, как любит маму, сидя рядом с младшей сестрой, а за ее спиной показала согнутый большой палец, которые несколько раз обхватывается остальными. Сигнал заметили зрители и начали писать в редакцию программы. По данному факту Следком проводит проверку.

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