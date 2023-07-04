Чиполлино, Чиполлоне и все-все-все: В Казани представили музыкальную постановку, в которой сыграли 100 детей

Фото: Ия Николаева

Прелестные танцовщицы, эффектные образы и удивительная музыка Карена Хачатуряна: в честь окончания учебного года «Русский балет» представил на суд зрителей хореографический спектакль по мотивам доброй итальянской сказки «Приключения Чиполлино».

Фото: Ия Николаева

Советский мультипликационный фильм о приключениях отважного мальчика-лука вышел на экраны в 1961 году. Спустя 13 лет в Киевском театре оперы и балета состоялась премьера одноименного балета, и с тех пор история жителей волшебного города, которые сумели противостоять жадным и подлым злодеям, воспитала не одно поколение малышей.

- Для нас многое было впервые, - предваряя спектакль, рассказала руководитель сети международных хореографических школ «Русский балет» в Казани Влада Кротова. - Впервые мы замахнулись на формат полноценного спектакля и поставили двухактную музыкальную сказку, частично адаптированную под хореографию наших детей, многим из которых не больше трех лет. Впервые мы привлекли к работе над спектаклем настоящего художника по костюмам, специалиста экстра-класса, модельера и дизайнера одежды Сюмбель Зиязову. Конечно, это добавило нам всем седых волос: некоторые костюмы в финальной стадии мы увидели за пять минут до начала спектакля, но это того стоило. Впервые наши юные артисты, почти 50 человек, присутствуют на сцене весь первый акт - а это невероятное количество хореографического текста, который они должны были выучить.

На вопрос, почему выбор пал именно на «Чиполлино», Влада ответила, что очаровательная история о фруктово-овощных страстях легко переносится на хореографический язык и позволяет ввести много новых персонажей, чтобы задействовать всех выпускниц 2023 года, а это почти 100 человек!

Наконец-то в зале гаснет свет, и на сцене начинается танцевальное волшебство. Чиполлино (Мария Маркелова) и Редисочка (Ксения Исхакова) приветствуют старенького Тыкву (Алиса Попыванова), который принес очередную порцию кирпичей для строительства маленького домика. На сцене появляется самоуверенный Синьор Помидор (София Шигалеева) вместе с солдатами-помидорчиками. За ними - необыкновенно красивый, сияющий и напыщенный Принц Лимон (Мария Чепарухина) с лимонной свитой.

Фото: Ия Николаева

У танцующих «цветочков» дрожат коленки: Помидор и Лимон недовольны реакцией жителей волшебного города на указ о налоге на солнце, небо, дождь и воздух. Как итог - дом Тыквы разрушен, отец Чиполлино - Чиполлоне (Эмилия Юсупова) арестован. И только музыка скрипача Груши (Латифа Валиуллина) служит утешением для расстроенных друзей.

Фото: Ия Николаева

- Как ты готовилась к своей роли? - спрашиваю в антракте семилетнюю «грушу» Латифу, которая уже 4 года занимается в студии «Русский балет» и, несмотря на свой юный возраст, мечтает о большой сцене и карьере балерины.

- Мы долго репетировали, - отвечает девочка.

Во втором акте события развиваются с невероятной скоростью. Вишенка (Дана Ситдикова) и Магнолия (Диана Рогова) вместе с Чиполлино готовят план освобождения его отца. В дело вступает Кактус (Ксения Чепарухина), и вот уже вся компания спасается бегством. Погоня длится долго, но в итоге все хорошие герои спасены, а нехорошие наказаны и изгнаны. И только печальный Тыква никак не может успокоиться у руин своего несчастного домика, и тогда счастливые овощи-фрукты строят ему новый дом. Под несмолкаемые аплодисменты зрительного зала.

Конечно, большинство зрителей в зале - это родные и близкие маленьких танцовщиц. Вот и семья «тыквы» Алисы в полном составе пришла попереживать за юную артистку.

- Очень понравился результат! - говорит брат одиннадцатилетней актрисы, Кирилл. - Мы так рады за нее и за всех воспитанниц. Это, несомненно, успех!

Как оказалось, «Чиполлино» в интерпретации хореографов «Русского балета» с самого начала был буквально обречен на успех.

- Есть в балете такое поверье: если премьера связана с большим количеством невероятных трудностей, в конечном итоге получается шедевр, - смеется руководитель школы Влада Кротова. - Наверное, поэтому наш спектакль получился таким классным.

Фото: Ия Николаева

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