В эту субботу казанцы смогут увидеть тренировочные заезды и соревнования профессиональных пилотов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопреки прогнозам синоптиков, в эти выходные в Казани планируется насыщенная программа. Горожане смогут поучаствовать в семейной фотосессии, посоревноваться в шахматах, покататься по ночному городу на велосипедах и насладиться живой музыкой.

«Комсомолка» делится подробной программой мероприятий и рассказывает, куда сходить в Казани с 1 по 2 июня.

Программа мероприятий в Казани на 1 июля 2023

Казанский ночной велофест

Где: площадь перед Поволжской академией

Во сколько: общий сбор в 20.00, старт заезда в 22.00

В ночной велопрогулке по Казани примут участие тысячи гостей и жителей города. Сам фестиваль будет посвящен 10-летию со дня проведения Летней Универсиады.

На каждом этапе ожидаются лекции от блогеров и активных участников спортивного велосипедного сообщества, розыгрыш подарков, выступление духовой банды Just Brass и еда. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Летний фестиваль ArenaLand 2023

Где: стадион «Ак Барс Арена»

Во сколько: 17.00

В Казани пройдет пятый летний фестиваль ArenaLand. В программе: интерактивное шоу, выступление артистов Московского цирка Никулина и Казанского цирка, релиз анимационного сериала «Туган Батыр».

На мероприятии также пройдет международный вокальный конкурс-фестиваль «Балачак». На сцене живую музыку сыграют казанские коллективы, в том числе Drum&Cellos. Принять участие можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.

Концерт казанской группы GAUGA

Где: набережная озера Кабан

Во сколько: 19.00

Послушать музыку на открытом воздухе можно будет на концерте группы GAUGA. Артисты исполнят авторские композиции на татарском языке.

Соревнования по дрифту

Где: автодром Kazan Ring Canyon

Во сколько: с 10.00 до 18.00

Гости смогут увидеть тренировочные эффектные заезды и соревнования профессиональных пилотов. Желающие и вовсе смогут сами прокатиться на гоночном дрифт-такси. Отметим, что вход будет бесплатным только 1 июля.

Лекция «Информационное искусство: от компьютеров до кибернетики живых систем»

Где: лекторий Присутственных мест Казанского Кремля

Во сколько: 19.00

Руководительница первой art&science премии в России ASTA Христина Отс расскажет о том, как художники, инженеры и ученые стали придумывать совместные проекты и к чему это привело. Подробнее про компьютерное искусство на лекции можно будет узнать, записавшись по ссылке.

Принять участие в шахматном турнире могут желающие старше 12 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа мероприятий в Казани на 2 июля 2023

Медитация

Где: на набережной озера Кабан и в парке им. Урицкого

Во сколько: 8.00 - на набережной озера Кабан, 9.00 - в парке им. Урицкого

Помедитировать утром на свежем воздухе можно будет в это воскресенье. Занятия рассчитаны на любой уровень подготовки.

При себе необходимо иметь коврик для йоги, удобную подушку или скамейку для медитации, плед на случай прохладного утра. На каждую практику доступны всего 15 мест, поэтому не забывайте своевременно записываться на занятия по ссылке.

Шахматный турнир

Где: парк «Черное озеро»

Во сколько: 9.30

Любой желающий, старше 12 лет, сможет проверить свои навыки и стать победителем шахматного турнира. Соревнования пройдут по швейцарской системе, а подсчет будет осуществляться с применением коэффициента «Бухгольца». Записаться на соревнования можно по ссылке.

Лекция «Не рилсмейкер»

Где: амфитеатр парка «Черное озеро»

Во сколько: 14.00

На лекции расскажут о тонкостях работы видеомонтажера. Участников познакомят с профессией режиссера монтажа, принципами работы и структурирования проекта.

Перфоманс «Чувство леса»

Где: Горкинско-Ометьевский лес, возле контейнерного центра Cube

Во сколько: 18.00

Благодаря технологиям аудиозаписи и пространственной обработки слушатели окажутся внутри акустических процессов, создаваемых лесными жителями в родной для них среде. В рамках живого выступления эти звуки будут дополнены звуками модульного и нейросетевого синтеза.

Любительские соревнования по аджилити

Где: парк имени Урицкого

Во сколько: 10.00

Аджилити - это кинологический спорт, в котором собака преодолевает полосу препятствий. Участникам предстоит на скорость преодолеть две полосы препятствий. В завершении всех желающих пройдет мастер-класс от специалиста по поведению собак Полины Кучеевой. Запись на соревнования у преподавателя.

Акция «Семейный портрет»

Где: в саду имени Кирова

Во сколько: с 10.00 до 17.00

Фотограф Тимур Шайхутдинов, команда студии «Видимый свет» и студенты-фотографы КФУ организуют бесплатные мини-фотосессии для семей. На каждую съемку будет выделяться 10-15 минут, поэтому для участия необходимо зарегистрироваться.

Проект посвящен памяти отца Тимура Шайхутдинова - Марата Шайхутдинова, который также был фотографом и видеографом.

Публичная дискуссия «Дух города. Смыслы, деятельность, среда»

Где: Национальная библиотека Татарстана

Во сколько: 18.00

Ведущие эксперты и специалисты области поделятся опытом своих проектов, посвященных исследованию идентичности, сохранению «духа места», повышению ценности архитектурных объектов и пространств в исторических центрах городов.

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