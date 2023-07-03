«Благотворительное» округление цены поездок стало доступно пользователям самокатов Яндекс Go в Казани

При аренде самокатов Яндекс Go в Казани теперь можно округлять чеки за поездки. Средства направят фонду «Помощь рядом». Опцию округления можно включить в личном кабинете приложения. Кроме столицы Татарстана функцию добавили и в других городах, где есть желтые электросамокаты сервиса, — Москве, Екатеринбурге, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Стоимость поездки округляется автоматически по ее завершению. Пользователь может выбрать величину округления — кратную 10, 50 или 100. Сервис приводит пример: если поездка стоила 311 рублей, она округляется до 320 рублей. На первый взгляд, 9 рублей — небольшая сумма. Однако округление подключено у более чем 940 тысяч пользователей Яндекса. Согласно отчету фонда «Помощь рядом», за прошлый год пользователи «наокругляли» 177 млн рублей. Еще 113 млн рублей составил вклад Яндекса.

Руководитель сервиса Самокаты Леонид Ясиновский считает, что проект «Помощь рядом» дает возможность быть частью неравнодушного сообщества и делать личный вклад в развитие системной благотворительности.

– Округление может стать хорошей привычкой для молодой и активной аудитории, а также стартом для их дальнейшего участия в социальных и благотворительных проектах, – считает руководитель сервиса.

В 2022 году Казань вошла в топ-5 самых «округляющих» городов. Казанцы, включившие округление в сервисах Яндекса, собрали для проекта «Помощь рядом» 3,16 миллиона рублей.

Округление действует также в Такси, Еде, Лавке, Маркете. Собранные средства направляют в помощь более чем 400 фондам. Для подопечных доступны бесплатные поездки по городу, благотворительным организациям помогают с закупкой товаров и продуктов.