Лучше на дровах, чем на углях: руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина рассказала, как правильно жарить шашлык

Одно из правил - покупать мясо только в проверенных местах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наступила пятница, на улице жаркая погода, которая может радовать жителей Татарстана и в последующие выходные. Наверняка, многие уже задумались о том, чтобы приготовить шашлык на мангале. Вот только тут есть вероятность после его употребления оказаться на больничной койке. Об опасностях употребления неправильно приготовленного шашлыка на пресс-конференции рассказала руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Во-первых, когда речь идет о приготовлении на мангале мяса курицы, то есть риск подхватить сальмонеллез. Это, по словам Патяшиной, может произойти, если такой шашлык будет не до конца готов. Тут нужно внимательно следить за технологией его приготовления.

Во-вторых, мясо для шашлыка, в том числе не только куриное, надо покупать только в проверенных местах. И лучше всего мариновать его самому. Как заверила Марина Патяшина, маринад из-за его кислой среды микробы не любят. Правда с ним тоже не стоит перегибать палку, особенно, если у вас есть проблемы желудочно-кишечным трактом.

Да и вообще вместе с шашлыком есть побольше овощей и зелени, так как мясо – продукт довольно тяжелый для пищеварительной системы, а клетчатка поможет улучшить его усвоение организмом, рекомендует руководитель Роспотребнадзора РТ.

И еще один совет от Марины Патяшиной: жарить шашлык лучше всего именно на дровах, а не на покупных углях. Да, с последними дело пойдет побыстрее. Но в таком угле содержится немалое количество бензоапирена – канцерогенного вещества, который в итог оседает на жареном мясе. Поэтому лучше не лениться и использовать дрова.

Напомним, ранее «КП-Казань» публиковала оригинальные рецепты шашлыка от татарстанского шеф-повара Нафиса Калимуллина.

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