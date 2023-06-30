МТС улучшила связь в татарстанском «музее под открытым небом»

МТС, цифровая экосистема, завершила работы по улучшению связи в Елабуге. Оператор провел оптимизацию работы сети на территории всего города, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для гостей и жителей Елабуги на 30 процентов.

Родину известного художника Ивана Шишкина, уютный купеческий город с хорошо сохранившимся архитектурным колоритом 19 века за десятки природных, архитектурных памятников, объектов, связанных с известными людьми разного времени, называют «музеем под открытым небом». Здесь же, на высоком берегу Камы находится памятник федерального значения «Чертово городище» с руинами древнеболгарской крепости-мечети, единственным сохранившимся наземным сооружением домонгольского периода Волжской Булгарии. Хотя самих жителей населенного пункта не более семидесяти пяти тысяч человек, ежегодно посмотреть местные достопримечательности приезжает свыше двухсот тысяч туристов. Большинство гостей город принимает в летний период, когда в Елабуге проходят крупные всероссийские мероприятия – Спасская ярмарка, фестиваль колокольного звона, праздник классической музыки «Летние вечера в Елабуге».

По статистике оператора, во время таких активностей нагрузка на сеть здесь вырастает в десятки раз. Новое качество сети и высокоскоростной интернет МТС позволят елабужанам и туристам оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже при повышенных нагрузках.

«Елабуга – не только точка притяжения гостей Закамья, но и место проживания активных людей и множества предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса, активных пользователей сервисов нашей экосистемы. Мы проанализировали растущую нагрузку на сеть МТС и в рамках проходящей масштабной модернизации сети по всей республике улучшили связь и в Елабуге. Даже при максимальной загрузке сети скорость мобильного интернета здесь будет высокой, что поможет жителям и туристам быть на связи с близкими, с комфортом пользоваться мессенджерами и другими онлайн-сервисами. А бизнес сможет оперативно решать рабочие задачи, внедряя и используя современные ИТ-решения - интернет вещей МТС для удаленного мониторинга оборудования и учета энергоресурсов, умную видеоаналитику для соблюдения норм производственной безопасности, облачные сервисы и многое другое», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.