Говорил, что убьет мать и угрожая ножом изнасиловал: Жителя Казани отдали под суд за похищение подростка 22 года назад

Преступление было совершено летом 2001 года. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сейчас мужчине уже 51 год, его обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям: «похищение человека», «насильственные действия сексуального характера» и «изнасилование». Все эти преступления были совершены 7 июля 2001 года, в один из моментов уголовное дело было приостановлено, так как не было установить личность преступника, сообщили в следственном комитете Татарстана.

«Лишь в 2023 году в результате активной работы во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД республики были установлены все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый был задержан. Вину свою он не признал. В то же время следствием была собрана достаточная доказательственная база. Все материалы уже направлены в суд на рассмотрение», - также отметили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 22 года назад обвиняемый, который тогда был довольно молод, вечером во дворе дома на улице Чехова в Казани увидел 16-летнюю девочку. Он предложил подвезти ее до дома. Подросток отказалась и сообщила мужчине, что она несовершеннолетняя. В ответ на все это злоумышленник схватил девочку, затолкал в свой автомобиль ВАЗ 2109 и увез в одну из квартир дома №20 на улице Космонавтов.

Там он начал угрожать подростку расправой, а также убийством ее матери. Тем самым он подавил волю своей жертвы и насильно заставил выпить ее спиртное. Сам он тоже не забыл приложиться к бутылке. Далее с ножом в руках и с угрозами мужчина надругался над 16-летней девочкой.

По пьяни он вскоре уснул. Подросток воспользовалась этим и утром смогла сбежать из квартиры через окно балкона. Она тут же все рассказала родителям и те вызвали полицию. Но правоохранителям, несмотря на то, что дом, где было совершено преступление, был им известен, сразу не удалось задержать насильника.

Тогда отрабатывались различные версии. На причастность к преступлению рассматривалось множество мужчин, в том числе и с судимостью. Найти подозреваемого удалось только в этом году.

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