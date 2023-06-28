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Происшествия28 июня 2023 12:25

Говорил, что убьет мать и угрожая ножом изнасиловал: Жителя Казани отдали под суд за похищение подростка 22 года назад

Жителя Казани будут судить за изнасилования подростка, которое произошло 22 года назад
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Преступление было совершено летом 2001 года.

Преступление было совершено летом 2001 года.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сейчас мужчине уже 51 год, его обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям: «похищение человека», «насильственные действия сексуального характера» и «изнасилование». Все эти преступления были совершены 7 июля 2001 года, в один из моментов уголовное дело было приостановлено, так как не было установить личность преступника, сообщили в следственном комитете Татарстана.

«Лишь в 2023 году в результате активной работы во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД республики были установлены все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый был задержан. Вину свою он не признал. В то же время следствием была собрана достаточная доказательственная база. Все материалы уже направлены в суд на рассмотрение», - также отметили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 22 года назад обвиняемый, который тогда был довольно молод, вечером во дворе дома на улице Чехова в Казани увидел 16-летнюю девочку. Он предложил подвезти ее до дома. Подросток отказалась и сообщила мужчине, что она несовершеннолетняя. В ответ на все это злоумышленник схватил девочку, затолкал в свой автомобиль ВАЗ 2109 и увез в одну из квартир дома №20 на улице Космонавтов.

Там он начал угрожать подростку расправой, а также убийством ее матери. Тем самым он подавил волю своей жертвы и насильно заставил выпить ее спиртное. Сам он тоже не забыл приложиться к бутылке. Далее с ножом в руках и с угрозами мужчина надругался над 16-летней девочкой.

По пьяни он вскоре уснул. Подросток воспользовалась этим и утром смогла сбежать из квартиры через окно балкона. Она тут же все рассказала родителям и те вызвали полицию. Но правоохранителям, несмотря на то, что дом, где было совершено преступление, был им известен, сразу не удалось задержать насильника.

Тогда отрабатывались различные версии. На причастность к преступлению рассматривалось множество мужчин, в том числе и с судимостью. Найти подозреваемого удалось только в этом году.

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