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Здоровье28 июня 2023 5:00

Для младенца источником иммунной защиты является грудное молоко. Что делать, если мама не может полностью обеспечить им малыша

При этом ребенок также получает от матери антитела, так называемый пассивный иммунитет

Уже внутриутробно кишечник ребенка заселяется первыми бактериями, затем процесс формирования микробиоты продолжается во время родов и грудного вскармливания. Ребенок также получает от мамы антитела, так называемый пассивный иммунитет. А со временем его иммунная система учится функционировать самостоятельно.

Всемирная организация здоровья рекомендует как можно раньше после рождения прикладывать ребенка к груди и продолжать грудное вскармливание не менее 6 месяцев. Это является исключительно важным для становления микробиоты кишечника и, как следствие, формирования активного иммунитета.

А вот что делать, если не повезло и мама по каким-то действительно важным причинам не может полностью обеспечить малыша грудным молоком?

Действительно, повторить в детской смеси все иммунные факторы материнского молока, конечно же, невозможно. Но все же необходимо выбрать смесь, максимально приближенную к грудному молоку, в том числе и по наличию иммунонутриентов.

Например, это смеси НЭННИ, произведенные в Новой Зеландии из цельного козьего молока по специальной бережной технологии с сохранением природной молочной структуры. Такие смеси, как и женское молоко, содержат натуральный молочный жир. Очень важно, что это жир именно козьего молока, который легко усваивается незрелым кишечником ребенка и поддерживает развитие нормальной микробиоты.

Молочный жир - это также источник мембран жировых глобул, влияющих на созревание иммунной системы. Можно сказать, что смеси из цельного козьего молока приближены к грудному молоку не только по своему питательному составу. Как и в грудном молоке, в них присутствуют природные биологически активные компоненты, способствующие развитию иммунной системы ребенка.

Также и психологическая атмосфера оказывает заметное влияние на состояние иммунитета. Чаще улыбайтесь. Оптимизм, хорошее настроение способствуют слаженной работе иммунной системы.

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