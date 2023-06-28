Ottino - суперлегкие подгузники, созданные совместно с профессионалами

Чтобы достичь такого результата, нужно тщательно работать над созданием средства гигиены. Именно поэтому, создавая итальянские дышащие подгузники Ottino, производители опирались на мнение квалифицированных педиатров, дерматологов и аллергологов.

OTTINO — ЭТО ПРО УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря такому сотрудничеству получилось разработать суперлегкие и абсолютно безопасные подгузники Ottino*, в которых детям будет комфортно до 12 часов.

В состав Ottino входит 100% целлюлоза, нетканый материал, защитная уходовая пропитка алоэ и высокомолекулярный абсорбент. Именно с его помощью удалось достичь уникальной воздушности подгузников. Они не разбухают, а наполнитель не сбивается в неприятные комочки, которые потом утяжеляют средство гигиены и мешают малышу активно исследовать мир.

Напротив, итальянский суперабсорбент равномерно распределяет жидкость во внутреннем слое и надежно защищает кожу ребенка от опрелостей, особенно при жидком стуле. Выделения полностью впитываются и не вызывают раздражений, соприкасаясь с кожей. Этот инновационный компонент обеспечивает хорошую воздухопроницаемость, поэтому родители могут не переживать, что возникнет «парниковый эффект».

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ПОДГУЗНИКОВ OTTINO

Итальянские детские средства гигиены Ottino созданы только из сертифицированного сырья совместно с детскими врачами.

Компания заботится не только о покупателях, но и о сотрудниках. Они проходят обучение для повышения своей квалификации, а для производства подгузников используется самое современное, эффективное и безопасное оборудование, соответствующее протоколу контроля качества ISO.

За качеством пристально следят на протяжении всего его пути: от разработки самой идеи продукта до его появления на полках магазинов.

Подгузники и трусики Ottino радуют мам и детей своим воздушным материалом, удобной Q-формой и впитывающими свойствами. Специальные двойные бортики надежно защищают ножки, а высокий эластичный поясок мягко фиксирует средство гигиены на животике ребенка.

Малышам будет комфортно носить подгузники на протяжении многих часов, ведь Ottino специально разработаны для полной свободы движений.

*Оттино

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