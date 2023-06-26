Психологическое айкидо против пьяных агрессоров на улице? Казанский психолог Юлия Кузнецова рассказала, как быть непобежденным

Лучший конфликт - тот, который не состоялся. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Для одних лето – это время прогулок на свежем воздухе, а для других – возможность предаться прямо на улице злоупотреблением спиртного. Из таких посиделок на лавочке нередко выходят «герои», которые хотят доказать случайным прохожим свою особенность и превосходство. Их в таком состоянии не останавливают ни законы, ни нормы морали. Иногда дело доходит и до массовых драк между компаниями. Как трезвому человеку избежать конфликта на улице с одуревшими от хмельных паров приставал, рассказала казанский психолог Юлия Кузнецова.

ПРИЕМ №1

Избегайте злачных мест. Так, со слов психолога, нужно знать, в каких местах обычно обитают пьяные компании и, по возможности, обходить их стороной.

«Лучший конфликт - тот, который не состоялся.Еще лучше, предвидеть этот конфликт задолго до его наступления. А для этого, не ходите по тем местам, где вы априори уже предполагаете, что стычки с пьяными агрессорами вам будет не избежать», - рекомендует Юлия Кузнецова.

К слову, среди наиболее опасных мест по ночам, а в особенности под утро, психолог отмечает улицы Баумана и Профсоюзная. Как известно, это эпицентр ночной жизни казанской молодежи, где нет, нет и происходят пьяные потасовки. Таким образом, если вы не хотите в них поучаствовать, то лучше в это время суток там передвигаться на такси.

Кроме того, теплой летней ночью обходить стороной следует спальные дворы и всевозможные закоулки. Ведь именно там обычно на лавочках распивают спиртные напитки асоциальные индивидуумы, от которых черт-те что можно ожидать. Поэтому, совет все тот же – задержались допоздна, езжайте домой на такси прямо до подъезда.

ПРИЕМ №2

Не смотрите в глаза.

«Если вам на пути все-таки попался нетрезвый человек или компания из пьяных, то старайтесь не смотреть им в глаза, чтобы не спровоцировать агрессию. Лучше всего смотреть вскользь толпу, делая вид, что вам, по большому счету, все равно на них, и вы ничуть не боитесь. В то же время, вы не даете лишнего повода к вам пристать», - отметила психолог.

И действительно, сколько конфликтов начиналось именно со случайно брошенного взгляда, после чего от пьяного оппонента сыпались претензии со словами: «Слышь, ты че так смотришь на меня?!». Поэтому, лучше быть чуточку хитрее и не вглядываться в пьяные глаза. Но что делать, если вы все-таки окинули взглядом компанию, и кто-то из нее все же решил до пойти на вас?

ПРИЕМ №3

В последнем случае лучше всего - сохранять спокойствие.

«Оптимальным вариантом будет проигнорировать замечания пьяной компании и не останавливаться, продолжая движение по запланированному маршруту. Запомните, их много, а вы один, и скорее стыдно им должно быть, но не вам. Впрочем, игнор достаточно мощное универсальное средство, с помощью которого можно не только манипулировать людьми, но и защищаться от них», - отметила психолог.

ПРИЕМ №4 И №5

Однако, по словам Юлии Кузнецовой, есть люди, на которых игнор действует, наоборот, как красная тряпка, тогда вас могут остановить уже принудительно. Тут уж, как говорится, никогда не знаешь, на кого нарвешься.

«Вариант первый, вы можете просто убежать. Вариант второй, постарайтесь как можно скорее завершить диалог, сказав в ответ что-нибудь дружелюбное, например: «Извините, вы меня просто неправильно поняли. Все хорошо! Я желаю вам приятного вечера, но мне, к сожалению, нужно идти, я очень сильно тороплюсь», - прокомментировала психолог.

ПРИЕМ №6

По мнению Юлии Кузнецовой, если деликатно разрешить конфликт так и не удалось, и вы чувствуете реальную угрозу, но, при этом, уверены в своих силах, то не ждите, пока вас изувечат, а бейте первым и бегите. А как быть, если вы не уверены в своей силе, или противников много, и они могут вас догнать?

«Полиция, к сожалению, не появится сию же минуту, окажись вы глубокой ночью в спальном дворе. Даже если кто-то из окон домов ее вызовет, не исключено, что к этому времени вас могут успеть покалечить. Я советую носить с собой перцовый баллончик и распылять его на агрессоров, в случае угрозы вашей жизни и здоровью», - подчеркнула психолог.

Кстати, перцовка задержит хулиганов и даст вам время от них убежать. Пока они очухаются от слезоточивого вещества, вас и след уже простыл. Интересно, а что говорится в законе по поводу использования перцового баллона?

Так, согласно ФЗ от 13.12.1996 № 150 «Об оружии», перцовый баллончик может применяться для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Но неправомерное использование перцовки влечет за собой ответственность.

ПРИЕМ №7

Сами будьте трезвы.

«В преддверии выходных, особенно в пятницу вечером, люди любят посидеть и расслабиться за бокалом горячительного. Главное, чтобы этих бокалов не было уж слишком много. Иначе, в случае конфликта на улице или в баре, в состоянии алкогольного опьянения вы не сможете контролировать ситуацию и даже пострадаете», - говорит Юлия Кузнецова.

Что ж, с экспертом трудно не согласиться, так как, будучи подшофе, стираются рамки дозволенного и, сами того не ожидая, вы можете обострить вспыхнувший конфликт.

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