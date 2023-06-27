«Курс на устойчивое развитие»: В Чебоксарах прошел экономический форум

На пленарном заседании форума глава Чувашии Олег Николаев представил «дорожную карту» по реализации концепции устойчивого развития республики.

В течение двух дней эксперты обсуждали и обменивались опытом на деловых площадках по 12 направлениям. Вопросы касались трансформации экономики и импортозамещения, цифрового развития и социального благополучия населения.

В ОСНОВЕ ПРОЦЕССОВ - ESG-КОНЦЕПЦИЯ

В рамках форума эксперты подняли популярную в последние годы ESG-повестку, в основе которой лежит деятельность, основанная на защите окружающей среды, а также создание благоприятных социальных условий и добросовестного управления. Как отметил глава региона, ESG-концепция стала основой всех процессов в развитии региона.

В настоящее время в Чувашии утверждена концепция устойчивого развития и «дорожная карта» по ее реализации, которую Олег Николаев представил на пленарном заседании форума.

«В основе всех документов - постоянный диалог с обществом, комплексность решений, их синхронизация между собой, в итоге обеспечение повышения эффективности использования ресурсов, активизация государственно-частного партнерства и предпринимательской инициативы», - сказал во время мероприятия Николаев.

По словам председателя комитета ГД Анатолия Аксакова, своеобразной программой развития региона станет и мастер-план Чебоксарской агломерации, которая будет соответствовать лучшим мировым стандартам.

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Еще одной темой для обсуждения участников стали вопросы влияния зарубежных санкций и развития экспорта чувашской продукции.

По словам Олега Николаева, республика испытала «много неудобств и сложностей» из-за введенных санкций, поскольку из-за нарушившейся логистики пришлось выстраивать цепочки взаимодействия с партнерами заново. Но при этом регион получил «окно возможностей». В числе плюсов - возможность занять определенные ниши и запустить новые производства. Так, например, производство перекиси водорода по СПИК 2.0 на площадке Химпрома заполнит уход зарубежных компаний. Еще одну перспективу продвижения получат трактора малой и средней мощности.

«Мы активно работаем, чтобы короткое время открывшихся возможностей использовать максимально. Санкции помогли рвануть вперед», - подчеркнул Николаев.

Что касается экспорта в сложившейся ситуации, на сегодняшний день Чувашия поставляет продукцию в 26 стран мира, а объемы поставок растут. Например, по словам директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, аграриям республики удалось нарастить экспорт более чем на четверть. В целом же при экспорте лидирует продукция химической промышленности, каучук (30,6% от объема), машины, оборудование и транспортные средства - 26,3%, а также продовольственные товары и сырье сельского хозяйства - 24,3%.

В течение первых трех месяцев этого года внешнеторговый оборот в целом вырос на 44% в сравнении с 2022 годом, а под воздействием санкций удалось увеличить экспорт на 2%.

ЧУВАШБИТКОИН - РЕАЛЬНОСТЬ?

Одной из тем для обсуждения стал вопрос цифрового рубля. В ближайшее время субъектам России позволят выпускать цифровые активы для их использования по соответствующим направлениям. Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, именно Чувашия стала инициатором такого новшества.

По сообщению участников форума, такое нововведение будет вводиться поэтапно, а к апробации проекта регион уже готовится.

Напомним, Чебоксарский экономический форум - это ежегодное мероприятие в экономической сфере и включает в себя конференции, семинары, круглые столы, выставки, деловые встречи, а также общение в формате В2В. В этом году помимо деловых мероприятий в рамках форума состоялся молодежный слет «Знай наших!», конференция Российской пиротехнической ассоциации «РАПИД-Фейерверк», а также Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».