Не смог пережить смерть подруги: в казанской квартире обнаружены тела мужчины и женщины

Первой скончалась женщина, а спустя два дня – мужчина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани в одной квартир на улице Поперечно-Базарной обнаружены два тела. Предполагается, что первой скончалась женщина, а спустя два дня – мужчина.

Жительница Казани три дня не приходила на работу. Коллеги забили тревогу. В результате пришлось вскрывать дверь в ее квартиру. Внутри были обнаружены два тела – 46-летнего мужчины и 32-летней женщины.

По предварительной версии, первой скончалась хозяйка жилья. Два дня ее кавалер пытался пережить эту трагедию, но смог. Его не стало за сутки до обнаружения их тел.

Как рассказывают знакомые пары, вместе они были уже довольно давно. Мужчина шесть лет назад развелся с женой, а спустя время сошелся с сестрой одной из подруг бывшей супруги. Именно ее тело и было обнаружено в квартире. Умерший был весьма состоятелен, ездил на дорогой иномарке. Занимался обслуживанием медицинского оборудования.

В обстоятельствах загадочной трагедии предстоит разобраться следователям.

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