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Спорт23 июня 2023 9:55

«За его жизнь борются лучшие специалисты страны»: Брат обладателя Кубка Гагарина Скотникова из Казани попал в больницу с разрывом аневризмы

Брат обладателя Кубка Гагарина Скотникова из Казани попал в больницу с разрывом аневризмы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Юного хоккеиста увезли на «скорой» прямо с тренировки.

Юного хоккеиста увезли на «скорой» прямо с тренировки.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С хоккеистом казанской детско-юношеской спортивной школы «Ак Барс» Саввой Скотниковым произошел несчастный случай во время частных сборов. Он потерял сознание на тренировке. Хоккеиста доставили в больницу на «скорой». Там у него диагностировали разрыв врожденной аневризмы головного мозга.

«Савва был прооперирован. За его жизнь борются лучшие специалисты страны», - сообщили в пресс-службе школы «Ак Барс».

Там также отметили, что казанский клуб держит ситуацию под контролем и оказывает всяческую помощь семье юного хоккеиста. Отметим, что Савва Скотников является младшим братом вратаря ЦСКА, обладателя Кубка Гагарина и уроженца Казани Всеволода Скотникова. Он учился в спортивной школе «Ак Буре», а после в школе «Ак Барс». Выступал на уровне Первенства Поволжья и перешел в ЦСКА.

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Спорт: ХОККЕЙ