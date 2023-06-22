«Boeing отдыхает»: Мишустин на Казанском авиазаводе осмотрел салон нового Ту-214

Премьер-министру России рассказали, когда самолет переделают под управление только двумя пилотами. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В этот четверг, 22 июня, в рамках своего рабочего визита в Казань премьер-министр России Михаил Мишустин посетил местный авиазавод. Там он осмотрел салон строящегося там нового пассажирского самолета Ту-214. Вместе с ним на борт поднялись глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

В просторном салоне среди пассажирских кресел Минниханов развел руками и сказал: «Boeing отдыхает». Вместе они прошли в кабину пилотов. Там все еще стоит кресло для бортмеханика. Напомним, Казанский авиазавод российские авиакомпании уже попросили переделать управление Ту-214 только под двух пилотов.

Как доложили Мишустину прямо в самолете, на это уйдет от года до двух лет. Полгода займет только подготовка технической документации.

«Мне кажется, что здесь есть что модернизировать, но надежность и в принципе все российские разработки , которые здесь были применены с самого начала, очень важны. Сейчас мы говорим слово импортозамещение и прочее, когда что-то надо переделывать, а здесь была логика, конструкторская мысль, заложены стратегические вещи. С этим проще работать, чтобы изменять. Если мы нормально тут все доработаем , то, я думаю, это будет отличная машина», - в итоге сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, Ту-214 должен прийти на смену зарубежным Boeing и Airbus. Ранее этот самолет выпускался в Казани. Производство снова налажено, воздушное судно модернизируется. Местный завод планирует выпускать по 20 Ту-214 в год.

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