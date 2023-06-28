JOONIES запускает кампанию нежности для мам и малышей #ОБНИМАЯСJOONIES

Сразу после рождения малыш оказывается в объятиях мамы, а JOONIES NB* - это вторые объятия после маминых, такие же мягкие и нежные, как мамина забота и любовь!

Многочисленные исследования подтверждают: дети, к которым прикасаются часто и с любовью, растут и развиваются лучше!

JOONIES призывает родителей проявлять как можно больше тактильной нежности к своему ребенку. Каждый раз, меняя подгузники малышу, обнимите его и поцелуйте. А ультратонкие подгузники Joonies позаботятся о том, чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно, сухо и уютно - в любое время и в любом месте!

КАМПАНИЯ #ОБНИМАЯСJOONIES

Удивительно, но более 40% современных мам боятся приучить ребенка к рукам, забывая, как важен физический контакт. Каждый поцелуй, каждое объятие и каждое нежное прикосновение стимулируют гармоничное сенсорное развитие ребенка, благотворно влияют на его организм и психику и укрепляют его связь с родителем.

Боязнь приучить ребенка к рукам, а еще недостаток времени у мамы, современные гаджеты и девайсы, которые призваны помогать родителям и занимать малыша, снижают количество тактильных контактов и препятствуют гармоничному сенсорному развитию.

Чтобы обратить внимание родителей на важную роль объятий и поцелуев в развитии малыша, бренд подгузников Joonies запустил кампанию #ОбнимаяСJoonies. Мы рассказываем родителям об основных сенсорных системах ребенка, которые активно развиваются в первые 1,5 - 2 года, а также продолжают развиваться в течение всей жизни. Узнать подробную информацию о сенсорном развитии ребенка и о пользе объятий в жизни малыша можно на сайте joonies.social.

ДЛЯ МАМ, ПАП И МАЛЫШЕЙ

В преддверии запуска кампании #ОбнимаяСJoonies по гармоничному сенсорному развитию детей бренд Joonies опросил 1200 российских мам и узнал, что они думают о сенсорном развитии ребенка, как сделать его гармоничным, как часто прибегают к помощи гаджетов и насколько подвержены стереотипам прошлых лет. Результаты исследования можно узнать на сайте joonies.social. Ранее существовало мнение, что симптомы сенсорного голода характерны только для детей-сирот или деток из неблагополучных семей, но современные исследования показывают, что они могут проявляться и у малышей в обычных семьях.

Недостаток приятных сенсорных впечатлений и тактильного контакта с родителем может привести к возникновению симптомов задержки сенсорного развития. С первых дней жизни ребенка помните, что обнимать и целовать его для правильного развития необходимо как можно чаще. Нужно получать удовольствие от общения с малышом, помогать правильному формированию его сенсорных систем, держать постоянный тактильный контакт, который благотворно влияет на организм и психику младенца и укрепляет его связь с мамой и папой.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ

Кампания #ОбнимаяСJoonies - это возможность стать ближе к своему ребенку, помочь его гармоничному развитию и снизить вероятность появления симптомов сенсорного голода. Не нужно бояться разбаловать малыша, уделяя ему слишком много внимания. В первые месяцы жизни ребенка именно от мамы и папы зависит его процесс познания мира. Быть родителями непросто, поэтому Joonies поддерживает мам и пап, помогая им заботиться о ребенке каждый день!

JOONIES - это подгузники последнего поколения, УЛЬТРАТОНКИЕ и невероятно мягкие! Идеальные подгузники для этого лета, созданные из качественных дышащих материалов, моментально впитывают и не вызывают опрелостей и раздражений. А еще они настолько нежные и легкие, что малыш их практически не ощущает, не испытывает никакого дискомфорта.

*Joonies Premium Soft NB - подгузники для новорожденных, с вырезом для пупочной ранки

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