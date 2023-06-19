К сезону отпусков татарстанцы стали чаще покупать камеры видеонаблюдения и датчики для дома

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МТС, цифровая экосистема, проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети. В мае зафиксирован пиковый интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в 2,5 раза в штуках по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Основная причина роста, по мнению аналитиков - желание обезопасить своё имущество в период летних отпусков.

Камеры видеонаблюдения становятся всё более доступными для покупателей. С начала этого года средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2 918 рублей. При этом производители активно расширяют ассортимент за счёт новых решений. Так, например, на российском рынке увеличилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять SMS и реализовывать другие сценарии работы.

В мае в татарстанцы купили вдвое больше камер видеонаблюдения, чем годом ранее. Самым популярным у покупателей остается бренд Xiaomi – он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем месте расположились TP-Link и SLS соответственно.

Чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома, вместе с камерами россияне приобретают датчики движения. При обнаружении движения устройства могут посылать сигнал владельцу в смартфон или включать свет с помощью интеллектуальной системы освещения. В мае продажи этих товаров увеличились на 65% по сравнению с прошлым годом. В Татарстане больше всего датчиков приобрели казанцы - спрос в столице республики вдвое выше, чем в среднем по региону.

«Возможности цифровизации в Татарстане активно использует не только бизнес, но и обычные жители. Благодаря надежной связи и высокому проникновению мобильного и домашнего интернета, наши абоненты могут организовать систему умного дома в своих квартирах, на дачах или в загородных домах. Камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, датчики открывания дверей и окон, счетчики электроэнергии, воды и тепла, автоматически передающие показания поставщикам, а также другие умные устройства упрощают жизнь татарстанцев, делают ее безопаснее и комфортнее», – рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.