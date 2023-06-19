На 4-5 градусов ниже нормы: в Гидрометцентре Татарстана рассказали, стоит ли ждать тепла в ближайшие дни

Летом в Татарстане открыли пляжи, но из-за холодной погоды на них особо и не позагораешь. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За каких-то два последних дня погода в республике изменилась явно в не лучшую сторону. Не успели татарстанцы вспомнить, каково это, когда на улице +29, как над ними снова сгустились тучи. Нет, особых осадков не видать, но вместе с облаками в регион пришел холодный атмосферный фронт. Уже в воскресенье, 18 июня, температура воздуха из-за этого упала – днем столбики термометров показывали от +16 до +19 градусов. Средние температуры были ниже климатической нормы на 4-5 градусов, местами наблюдался сильный ветер, сообщил Гидрометцентр Татарстана.

В понедельник, 19 июня, республика находится на периферии сместившегося со Скандинавии на северо-запад Европейской территории России антициклона, то есть по –прежнему в холодной воздушной массе. Температура воздуха продолжит падать – днем максимум +18 градусов.

Во вторник, 20 июня, через Татарстан снова пройдет атмосферный фронт. Ожидается небольшой, на юге республики умеренный, дождь. Будет все так же прохладно. Погода не изменится ни в среду, 21 июня, ни в четверг, 22 июня.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, лишь в пятницу и субботу (23 и 24 июня) немного все же потеплеет – днем будет от +19 до +24 градусов. При этом в субботу может пройти еще и дождь, правда, только местами.

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