Били кирпичом и душили канатом: двух братьев и их подельника приговорили к 56 годам колонии за зверское убийство бизнесмена из Нижегородской области

Свой срок осужденные будут отбывать в колониях особого и строгого режимов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Чувашии признал двух братьев и их приятеля виновными в зверском убийстве, разбое, краже и угоне автомобиля, сообщает следственный комитет республики

- Одного из них приговорили к 24 годам колонии особого режима м последующим ограничением свободы сроком 2 года, второго и третьего – к 17 и 15 годам колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком 2 года, - отметили в ведомстве. Там также добавили, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

Как было доказано на суде, в апреле прошлого года в деревне Элекейкино Аликовского района двое братьев узнали, что в их район приехал бизнесмен из Нижегородской области. Он хотел купит у местных жителей домашний скот.

У братьев созрел коварный и жестокий план, как обобрать мужчину. Они подговорили своего знакомого и заманили к нему в хозяйство бизнесмена под предлогом продажи ему теленка.

Когда тот пришел торговаться, то старший из братьев ударил его кирпичом по голове. Мужчина упал и был нещадно избит всеми троими. После хозяин дома принес канат. Он вместе с младшим братом держал бизнесмена за руки и ноги, пока старший душил его. Когда убийство было совершено, подельники обобрали тело и спрятали его тут же на сеновале.

Чтобы ничто на них не указало, мужчины сели в машину убитого бизнесмена и уехали в соседнее село, где бросили ее. При этом в кузове они обнаружили теленка, его преступники передали на сохранение своей знакомой.

Вскоре родственники бизнесмена, обеспокоенные тем, что он долго не выходит на связь, забили тревогу. Начались поиски. К ним подключилась и полиция. Местный участковый, следую по предполагаемому маршруту пропавшего, пришел в дом, где произошло убийство. Там он нашел мобильный телефон бизнесмена. Он тут же вызвал на место следственно-оперативную группу. Полицейские нашли тело убитого, которое так и лежало в сеновале. Хозяина дома и двух братьев задержали и заключили под стражу.

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