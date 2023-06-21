Фермерские хозяйства Татарстана выбирают комбайн VECTOR 410

Высокую планку поставили сами себе российские аграрии в 2022 году - собрали рекордный в новейшей истории страны урожай зерна, почти 158 миллионов тонн. Прогнозы года текущего пока не менее оптимистичные, правда, своенравная погода вносит свои коррективы в работу сельчан, испытывая их то жарой и засухой, то заморозками и холодными ливнями. Сохранить буквально каждое зернышко будущего урожая помогает техника компании Ростсельмаш.

- Зерноуборочные комбайны модели VECTOR 410 хорошо зарекомендовали себя в работе фермерских хозяйств, где им поручается обработка небольших посевных площадей, - говорит руководитель сервисной службы компании «АРТ» Станислав Абашин. - Среди неоспоримых плюсов - заявленная производителем средняя наработка в сезон свыше 750 га с производительностью до 12 т/ч и предельная экономичность: расход горючего составляет от 1,8 до 2,5 литра топлива на каждую тонну намолоченного зерна. Учитывая, что топливный бак рассчитан на 540 литров «горючки», получаем не менее 16 часов работы без дозаправки.

По словам Абашина, технические характеристики VECTOR 410 подтверждают его высокую результативность при работе в малых и средних фермерских хозяйствах. Длина с жаткой - 12 метров, без жатки - почти 8 метров. Бункер, располагающийся сразу за кабиной, имеет увеличивающийся объем до 6000 литров. При этом разгрузка полного бункера занимает не более двух минут.

- Этот небольшой, если судить по внешним габаритам, комбайн обладает большим молотильным барабаном - его диаметр составляет 800 мм! - акцентирует внимание на детали Абашин. - Он без труда справляется с проблемными хлебами: скрученными, засоренными, увлажненными. Система остаточной сепарации и высокоэффективная двухступенчатая система очистки с устройством домолота гарантируют минимальные потери зерна и его чистоту.

Весьма позитивно отзываются пользователи и о таком важном для механизаторов моменте, как обустройство кабины комбайна. Теперь она надежно защищена от шума, пыли и вибрации. Здесь есть то, о чем комбайнеры прошлых десятилетий, работавшие на технике советского производства, даже мечтать не могли. Кондиционер! Рабочее кресло можно легко отрегулировать «под себя».

- Хорошая машина во всех отношениях, - одобрительно говорит фермер из Мензелинского района Республики Татарстан Андрей Клещевников. - Меня радует в ней всё. Она комфортная, легкая в эксплуатации, экономичная, с хорошей производительностью. Кабина замечательная, отличный обзор. В прошлом году комбайн очень хорошо показал себя на всех культурах, у нас это горох, пшеница, ячмень, овес, полба.

Словам фермера Клещевникова можно доверять: в аграрном секторе он работает более 15 лет. Да и в целом отзывы о VECTOR 410 всегда позитивные: комбайн демонстрирует при эксплуатации свои лучшие стороны, трудится не покладая шестеренок и колес.

Важный момент: комбайн VECTOR 410 можно удаленно с мобильного телефона или компьютера контролировать благодаря платформе агроменеджмента РСМ Агротроник. Владелец техники получает возможность следить за эксплуатацией агромашины, что помогает проводить мониторинг соблюдения заданий, контролировать скорость выполнения основных операций, оптимизировать логистику. Если говорить проще, то это позволяет оценить работу и сотрудников, и самой техники. И оперативно скорректировать первое и второе.

В разгар сельскохозяйственного сезона особо остро стоит вопрос оперативного сервисного обслуживания агромашин. Сервисные центры компании «АРТ» работают в Казани и Набережных Челнах, для удаленного оперативного решения нештатных ситуаций организованы 24 мобильные бригады с комплектом необходимых запчастей и диагностического оборудования, а также важный фактор - наличие оригинальных запасных частей для агромашин Ростсельмаш на складе официального дилера, что выступает надежным подспорьем для проведения полевых работ.

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