Гениталии были перетянуты проводом: В Казани в багажнике машины нашли тело ее владельца, он был раздет, а в салоне имелись странные следы

Очевидец, обнаруживший мертвого мужчину, тут же сообщил об этом в полицию. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот четверг, 15 июня, в Казани жители улицы Королева не на шутку забеспокоились. Один из местных жителей нашел кроссовер «Kia Sportage», внутри которого лежало тело раздетого мужчины. Очевидец тут же вызвал на место полицию.

По прибытию правоохранители сначала не могли понять причину беспокойства горожанина. Стоит машина себе и стоит, стекла по бокам на задних дверях и багажнике затонированы. Но приглядевшись сквозь прозрачное лобовое стекло, они тоже увидели раздетого мужчину. Из-за конструкции машины у нее нет отдельного багажника как такового, а только отделение под него. Поэтому она спереди просматривается вся. Судя по всему, лежащий там мужчина действительно был мертв. Чтобы открыть машину, полицейским пришлось в срочном порядке разбить стекло со стороны водителя, ключи были внутри.

К этому времени уже подъехала следственно-оперативная группа. Она и установила, что на теле найденного мужчины нет признаков насильственной смерти. Погибшим оказался 41-летний владелец иномарки.

При этом он был раздет, его гениталии перетянуты шнуром, а рядом лежал фалоимитатор, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах. По его информации, странную картину дополняли пустые бутылки из-под самогона и водки, которые были разбросаны по всему салону машины, а также странные следы, предположительно семенной жидкости. Интересно, что в салон иномарки никто посторонний не проникал, мужчина скончался в одиночестве.

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