«ТЕХНО-Заинск»: лучший среди равных

Свою историю заинский «Завод ТЕХНО» отсчитывает с октября 2007 года: современное производство минеральной изоляции было построено и запущено в работу в кратчайшие сроки, став настоящим прорывом для отечественной строительной отрасли. Новое для региона предприятие уверенно встроилось в систему инновационных, инвестиционных и, что не менее важно, экологических координат Республики Татарстан. А спустя 15 лет уверенно поднялось на вершину рейтинга Приволжского федерального округа по выпуску и реализации утеплителя из каменной ваты и субстратов для агропромышленных комплексов.

В 44 регионах России продукция завода используется для тепло- и звукоизоляции жилых, общественных и промышленных зданий. Современные спортивные и торговые объекты, жилищное строительство, стратегически важные производства и нужды агропромышленного комплекса - трудно найти область, где бы ни применялась продукция «ТЕХНО-Заинск».

И: ИННОВАЦИИ

В семье «ТЕХНОНИКОЛЬ» заинский филиал по праву считается «инкубатором инноваций»: большое количество решений, которые внедрены на других заводах корпорации, были придуманы, разработаны и испытаны именно здесь.

Инновации позволяют производству развиваться практически в режиме нон-стоп, что приводит к кратному увеличению производительности труда. Что, в свою очередь, помогает предприятию уверенно развиваться, увеличивать прибыль и повышать конкурентоспособность.

Развиваясь, завод выводит на новый качественный уровень и экономику региона присутствия в целом: почти 40 процентов поставщиков завода - местные компании и предприятия, которые вместе с «ТЕХНО-Заинск» наращивают темпы производства и эффективность работы.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Сегодня на предприятии работают более 300 человек, средний размер заработной платы которых значительно превышает ее значение по республике. Большое внимание руководство завода уделяет социальной компоненте, поддерживая в том числе стремление людей к здоровому образу жизни. Лыжные гонки, волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, плавание, шахматы, шашки, армрестлинг - сотрудники завода хороши во многих видах спорта, о чем свидетельствуют многочисленные кубки за участие в соревнованиях разного уровня.

Но, как говорится, не спортом единым: заводчане активно участвуют в жизни района, оказывая помощь социальным учреждениям и людям, нуждающимся в особой заботе и защите, - пенсионерам, детям, многодетным семьям.

«ЗЕЛЕНЫЙ» СТАТУС

Передать планету будущим поколениям зеленой и цветущей - задача архиважная. Поэтому большое внимание на предприятии уделяется вопросам экологической безопасности. Установки, которые позволяют снижать концентрацию выбросов в атмосферу, составляют почти 40 процентов производственного оборудования.

Производство организовано по замкнутому циклу, оно бессточное, контролируется автоматикой. И практически безотходное: завод перерабатывает более 99% собственных отходов выпуска каменной ваты - их добавляют к сырью для получения нового минерального волокна. Более того - завод одним из первых в России предложил бесплатную утилизацию старого минераловатного утеплителя!

В начале 2022 года на предприятии состоялся запуск современной установки регенеративного термического окисления (РТО), которая является частью ряда экологических проектов предприятия. Заинский завод стал первым предприятием корпорации, установившим подобное инновационное оборудование, которое позволит снизить общий выброс фенола и формальдегида от фильтра камеры полимеризации на 95% от разрешенного количества.

«Зеленый» статус предприятия подтверждают его награды. В 2022 году администрация города и Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан признали завод лучшим предприятием в номинации «Экопредприятие города». За достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования «ТЕХНО-Заинск» получил диплом номинанта национальной премии в области экологических технологий «Экотех-лидер-2022».

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