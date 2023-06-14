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Общество14 июня 2023 5:00

ООО «Драйлок Текнолоджиз» ведущий мировой производитель инновационной гигиенической продукции приглашает на работу

Список вакансий

ООО «Драйлок Текнолоджиз» ведущий мировой производитель инновационной гигиенической продукции приглашает на открытые вакансии:

- Электромеханик

- Старший механик

- Инженер-электроник

- Инженер по подготовке производства.

- Наборщик на складе

- Оператор линии

- Водитель погрузчика

- Наборщик в производстве

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- стабильную и своевременную заработную плату;

- официальное оформление;

- служебный транспорт для сотрудников;

- комфортные для работы условия труда;

- сменный график работы;

- иногородним жилье.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

+7 (951) 063 54 45

Электронная почта: nizn.hr@drylocktechnologies.com

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