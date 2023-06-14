ООО «Драйлок Текнолоджиз» ведущий мировой производитель инновационной гигиенической продукции приглашает на работу

ООО «Драйлок Текнолоджиз» ведущий мировой производитель инновационной гигиенической продукции приглашает на открытые вакансии:
- Электромеханик
- Старший механик
- Инженер-электроник
- Инженер по подготовке производства.
- Наборщик на складе
- Оператор линии
- Водитель погрузчика
- Наборщик в производстве
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную и своевременную заработную плату;
- официальное оформление;
- служебный транспорт для сотрудников;
- комфортные для работы условия труда;
- сменный график работы;
- иногородним жилье.
ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
+7 (951) 063 54 45
Электронная почта: nizn.hr@drylocktechnologies.com
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