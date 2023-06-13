«Пусть вам будет пусто до дня вашей смерти»: историк моды Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за подарка

Предполагается, что в Казань Васильев прилетал для участия в показе местного дизайнера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях появилось видео того, как историк моды, телеведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев устроил в аэропорту Казани скандал перед посадкой в самолет. Его не пустили на борт из-за местного сувенира. На видео видно, как Васильев уже складывает обратно вещи в ручную кладь и проклинается сотрудницу аэропорта.

- Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете, - разорялся историк моды, тыкая в женщину пальцем, тем не менее, не забывая обращаться к ней на Вы. – Пусть вам будет пусто с сегодняшнего дня, до дня вашей смерти. До свидания.

После того, как Александр Васильев избавился от «запрещенных» подарков, его, по всей видимости, все же пустили в самолет. Когда была сделана эта видеозапись, то есть когда именно Васильев устроил скандал, точно не известно. По информации СМИ это произошло, когда историк моды прилетал в Казань для участия в показах местного дизайнера. Тогда, мол, его и одарили маленькими бутылочками с маслом. Их, согласно правилам, сотрудница и не пропустила на борт самолета. «КП-Казань» обратилась в пресс-службу аэропорта Казани за комментариями по поводу скандала, который устроил Васильев.

- У нас такой информации нет, - кратко ответили изданию.

Напомним, ранее Александра Васильева обвиняли в том, что он якобы эмигрировал во Францию после начала СВО. Тогда историк моды опроверг данную информацию в разговоре с «КП-Калининград».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ: Рой пчел стал причиной задержки авиарейса из Санкт-Петербурга в Казань

Утверждается, что насекомые облепили пассажирский трап (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram