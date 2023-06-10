Дерево на машинах и потоки в автобусах: уничтожившая урожай в Чувашии гроза дошла до Казани

На улице Сыртлановой от сильного ветра дерево упало на припаркованные автомобили Фото: из соцсетей

До Татарстана добралась гроза, которая днем ранее бушевала в Чувашии. В последней, к слову, помимо ливня и сильного ветра был град. Наиболее разрушительные последствия непогода оставила на дачных участках жителей республики – побиты многочисленные посадки, будущий урожай теперь под вопросом.

В Татарстане с опаской ждали разгул стихии, местным жителям крайне не хотелось повторения чувашского сценария. Похоже, в Казани удалось его избежать – последствия оказались не столь масштабны.

На улице Сыртлановой от сильного ветра дерево упало на припаркованные автомобили. Дорога оказалась перекрытой – не могли проехать ни автобусы, ни легковые машины. Водители выходили и пытались самостоятельно убрать дерево с проезжей части. Сделать им этого не удалось, но оперативно среагировали городские службы.

В автобусах после дождя образовались лужи, пассажирам приходилось перепрыгивать их, чтобы не намочить обувь. Казанцы жалуются в соцсетях, что подобная ситуация случается практически после каждого сильного дождя.

Примечательно, что ливень прошелся не на всей территории Казани. Особенно сильным он был в Советском и Приволжском районах города, а вот многие жители Кировского и Московского районов даже не заметили стихии. Подборку видео из социальных сетей с последствиями грозы в Казани можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

В субботу, 10 июня, в ожидании грозы затаились жители второго по величине города Татарстана – Набережных Челнов. Синоптики прогнозируют разгул непогоды здесь после обеда.

Ранее мы сообщали, что метеоролог из Татарстана рассказал, каким будет лето 2023 года в республике.

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