В Казани прокуратура попросила 20 лет колонии для обвиняемого в поджоге дома вместе с состоятельной пенсионеркой

Прения по делу прошли в Верховном суде Татарстана. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана прошли прения сторон по делу о гибели на пожаре состоятельной пенсионерки. В этом, а также в мошенничестве обвиняют Ильгиза Г., а также его предполагаемого сообщника Сергея С. Оба мужчины сейчас находятся под стражей. Следствие считает главным фигурантом этого уголовного дела именно Ильгиза Г.

Прокуратура попросила приговорить его к 20 годам колонии строгого режима. Мужчина скандалит во время процесса, крича о своей невиновности. Он также делает выпады не только в сторону правоохранителей, но даже в сторону адвоката, который его защищает. В свою очередь его предполагаемого сообщника, просят лишить свободы сроком на 14 лет. Напомним, что ранее присяжные заседатели вынесли свой вердикт по этому делу. Обоих фигурантов этого уголовного дела они признали, в зависимости от роли каждого, виновными по следующим уголовным статьям: «убийство», «мошенничество», «покушение на преступление» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- Несмотря на вердикт присяжных, учитывая, что мой клиент в ходе заседания не признавал свою вину, а также исходя из кодекса этики, моя позиция не может противоречить с моим клиентом. В связи с этим я прошу оправдать его по всем пунктам, так как его вина не была доказана, - после выступления представителя прокуратуры заявил адвокат Ильгиза Г. Лаврентий Сичинава.

Стоит отметить, что сын погибшей на пожаре пенсионерки подал к обвиняемым свой иск о компенсации морального вреда в размере 3 миллиона рублей и имущественного вреда на 10 миллионов.

Напомним, история знакомства пенсионерки Лидии Самойловой и Ильгиза Г. началась в 2017 году. По версии следствия, мужчина специально искал в Казани состоятельную и больную пенсионерку. Ильгиз Г. познакомился с потерпевшей и подселился к ней. Начал вроде бы ухаживать за ней. Разрешил Сергею С. тоже жить в доме с пенсионеркой, тот не платил за это ни копейки и получал продукты от Ильгиза Г. Последний, как следует из материалов уголовного дела, смог ограничить общение пожилой женщины с родственниками и фиктивно купить у нее дом. Его он, к слову, вместе с землей продал за 10 миллионов рублей. Утверждается, что он также попытался завладеть ее автомобилем и долей в квартире, но сделать ему это не дали правоохранители. Заподозренный в мошенничестве, по версии следствия, решил замести следи и сжечь дом вместе с пенсионеркой, для этого он подговорил Сергея С., выдал ему бутылку с бензином и спички. Огонь быстро охватил дом, пожилая женщина была больна и не смогла выбраться наружу. Она задохнулась в дыму. Ее тело пожарные нашли при разборе сгоревших конструкций.

В четверг, 8 июня, в Верховном суде Татарстана прокурор вынес приговор по уголовному делу о гибели немощной пенсионерки в пожаре на улице Грузовая. В скамье подсудимых за это оказались Ильгиз Гайнуллин, который ухаживал за женщиной, и ее сожитель Сергей Сальников. Их, в зависимости от совершенного, обвиняют по таким статьям, как «убийство», «мошенничество», «покушение на преступление» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ильгиз Г. до начала заседания начал как обычно негодовать и обвинять органы власти, что его держат незаконно. В связи с этим он даже написал обращение к президенту России Владимиру Путину. Ему пришел ответ, где сообщалось о том, что его обращение принято и передано в Следком страны. Успокоить свой пыл он не смог и после прихода судьи. После нескольких его замечаний, Гайнуллина попросили покинуть зал.

В качестве свидетеля была приглашена двоюродная сестра Сергея Сальникова Любовь Николаевна. Она дала характеристику подсудимому. По ее словам, мужчина не мог совершить поджог дома, и она не верить в это.

- Я очень сожалею, что Сергей оказался в скамье подсудимых. Он адекватный, добрый, всегда с уважением относился к пожилым людям. Не представляю, не могу поверить в это. Он без дела никогда не сидел: по договору работал, охранником, на пасеке у родственников, на шабашках. У работодателей никогда не возникало претензий к нему. Ничего плохого о нем сказать не могу. Скорее он оказался не там и не в то время, - пояснила женщина.

Как оказалось, Сальников в одно время потерял сразу нескольких для него дорогих людей. Сначала умер его отец от болезни, следом ушла и мать. А через девять месяцев не стало и его младшего брата. В связи со сложившимися обстоятельствами, он начал пить, но знал меру, держал себя в рамках приличия. Двоюродная сестра готова ждать его, если его посадят. Она лишь желает, чтобы из колонии он вышел в работоспособном состоянии, чтобы смог обеспечить себя на старости лет. При этом в данное время он страдает высоким давлением и возможно есть проблемы с сахаром. На учете ни у психолога, ни у нарколога не состоял. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Что говоря о Гайнуллине, от соседей жалоб на него не поступало, к административной и уголовной ответственности не привлекался. Также он не состоит на профилактическом учете. При этом сын погибшей Лидии Самойловой Огоньков подал исковое заявление о компенсации морального вреда на три миллиона рублей и имущественного вреда на десять миллионов рублей. А процессуальные издержки Сальникова составили в размере 132,5 тысячи рублей. Эти расходы связаны с затратами на адвоката, которые он готов оплатить.

Гайнуллина могут посадить на срок до 20 лет, а Сальникова - до 14 лет

Далее слово предоставили стороне обвинения, которая вынесла решение о лишении свободы на срок 20 лет с дальнейшим отбыванием в колонии строго режима. А Сальникову на период до 14 лет ограничения свободы.

- Несмотря на вердикт присяжных, учитывая, что Гайнуллин в ходе заседания не признавал свою вину, а также исходя из кодекса этики, моя позиция не может противоречить с моим подсудимым. В связи с этим я прошу оправдать его по всем пунктам, так как его вина не была доказана, - заявил адвокат Лаврентий Сичинава.

Сальников на заявление стороны обвинения ничего говорить не стал. В своем выступлении его адвокат Светлана Балянина отметила, что вердиктом присяжных они не удовлетворены, которые обеих признали виновными. Поэтому сторона защиты просит более мягкое наказание.

- Он впервые находится на скамье подсудимых, в целом характеризуется позитивно. Сестра говорила, что всегда работал и мог себя содержать. При этом стоит учесть и состояние его здоровья. Иски мой подсудимый готов выплатить, - заключила адвокат Сальникова.

Напомним, история знакомства пенсионерки Лидии Самойловой и Ильгиза Г. началась в 2017 году. Тогда мужчина только приехал в Казань из другого города и искал себе жилье. Лидия посоветовала ему жить у ее соседки, которая сдает комнату тут же рядом, на улице Ползунова. С тех пор пенсионерка стала часто общаться с Ильгизом. Сначала ходили друг другу в гости, а потом он стал жить с ней. За несколько месяцев до пожара к ним подселился Сальников. По версии следствия, Гайнуллин подговорил его устроить поджог, предоставив бензин и спички.

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