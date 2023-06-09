«Хотел погасить свои долги за мой счет»: признания супруги известного в Казани остеопата Расула Буранова, которого убил ее брат

После убийства женщину начали хейтить в соцсетях. Фото: Из личного архива героя публикации

«28 мая между домами на улице Коммунаров в Казани обнаружено тело 27-летнего мужчины с ножевыми ранениями»: кратко значилось в криминальной сводке правоохранительных органов. Можно было подумать, что в очередной раз кто-то по пьяни выяснял между собой отношения. Но в этой истории смутило то, что убитый не был любителем выпить - им оказался известный в Казани остеопат Расул Буранов. Про него говорили, что он при помощи нетрадиционной китайской медицины не раз помогал звездам татарской эстрады. Позднее поступило сообщение о том, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Буранова. Это 35-летний родной брат гражданской жены убитого. Сама Ирада рассказала «КП-Казань», что предшествовало трагедии, а также о своих подозрениях.

НЕУДАЧНЫЙ БРАК

Ирада до встречи с Расулом состояла в законном браке, который, по ее словам, не принес ничего хорошего, кроме появления на свет очаровательных сына и дочки. Как отметила женщина, ее супруг частенько выпивал, чем вызывал у нее возмущение. В один из моментов терпение Ирады окончательно лопнуло. Она подала на развод.

- В прошлом году бывший супруг обратился в суд, чтобы забрать дочку к себе на воспитание, преследуя корыстные цели (проживание в квартире, где есть доли детей). Уже тогда вся моя семья, включая родного брата, были против Расула, выступая на суде с гневными комментариями в его адрес, - вспоминает Ирада.

Кстати, ее сын предпочел жить с отцом, поэтому единственными, кто по-настоящему поддерживал Ираду, были маленькая дочь и Расул. Ведь ни с матерью, ни с родным братом и даже двоюродной сестрой, теплых родственных отношений не сложилось. Зато брат, по словам Ирады, сблизился с ее экс-супругом и затаил на сестру обиду из-за того, что она ушла к Расулу. Также после встречи с Расулом женщина кардинально поменяла свой образ жизни, серьезно обратившись к исламу, надев платок и приняв арабское имя.

Как рассказала «КП-Казань» женщина, ее брат никогда не отличался образцовым поведением, любил выпить и подворовывал, за что однажды и получил условный срок за кражу, жил с родителями и набрал немалые долги по кредитам.

- Мало того, что мой брат встал на сторону бывшего мужа и невзлюбил Расула за то, что я ушла к нему, так он еще хотел и свои долги погасить за мой счет. Расул был категорически против этого, - пояснила Ирада.

ПРИШЕЛ В ГОСТИ В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

По словам Ирады, градус ненависти брата к Расулу в итоге начал просто зашкаливать. А тут, именно 28 мая 2023 года, в свой день рождения, вдруг, позвонил и напросился в гости, где и совершил убийство.

- Брат сказал, что на него вдруг нахлынули воспоминания, и он хочет пообщаться. Я, как сестра, не могла ему отказать, и мы приняли его в своем доме, - рассказывает Ирада.

Со слов женщины, он приехал в каком-то помутненном состоянии, но запаха алкоголя от него не исходило, лишь только глаза выдавали некую пустоту. Немного побродив по квартире, брат начал вызывать подозрения у Расула. Именно поэтому, по словам Ирады, он хотел вывести гостя на улицу - предложил вместе с ним съездить на машине и выкинуть мусор.

- Я не знаю, как это объяснить, но Расул почувствовал какую-то угрозу и решил увести брата из дома подальше от нас с дочкой. Брат пробыл у нас где-то две минуты, после чего они уехали. Больше живым я Расула не видела, - вспоминает Ирада.

ЗАРЕЗАЛ, СЕЛ В МАШИНУ И УЕХАЛ

Что на самом деле в итоге произошло между мужчинами на улице, доподлинно неизвестно. Один сейчас находится в камере СИЗО и упорно доказывает следствию, что защищал сестру от мужа-тирана, который насильно заставил ее надеть хиджаб и отказаться от родственников. Второй - на кладбище, и ничего не может рассказать.

Как установили следователи, брат Ирады приехал к ним в гости отнюдь не с пустыми руками. Нет, не с гостинцем, а со спрятанным ножом. После того, как злоумышленник зарезал Расула, он сел в его машину и уехал. По словам Ирады, в пути он понял, что ему никак не отвертеться, позвонил по телефону их матери и обо всем рассказал.

- Затем он пригнал машину к отделу полиции, который уже много лет как закрыт. Видимо, таким образом, он хотел сделать вид, что едет сдаваться, а сам в итоге бросил автомобиль и ушел. Но вскоре его задержали, - рассказала Ирада.

ЗАЩИЩАЛ СЕСТРУ ОТ МУЖА-ТИРАНА?

Когда брата женщины привели в суд, чтобы назначить ему меру пресечения в виде заключения под стражу, тот сделал заявление. Он пояснил, что просто защищал свою сестру от мужа-тирана, который настроил ее против родственников и полностью подавил волю. Сама Ирада категорически отрицает это.

- Расул не запрещал мне общаться с семьей. Он лишь оберегал нас с дочкой от их нападок. Платок же я надела добровольно, в знак любви и преданности своему любимому человеку, - отметила женщина.

Сейчас Ирада, думая о произошедшем, не исключает того, что убийство Расула могло быть заранее спланировано.

- В противном случае, зачем было брать с собой нож, если ты сам напросился в гости и приехал с миром? – задается вопросом женщина.

Еще она допускает то, что в расправе над Расулом мог принимать участие не только ее брат, но и третьи лица. По словам Ирады, Расул был физически силен и в драке мог отобрать нож у нападавшего.

ТРАВЛЯ В СОЦСЕТЯХ

Отметим, что после смерти Расула Буранова, его гражданской жене в соцсетях стали поступать сотни гневных сообщений с обвинениями в ее адрес. По словам Ирады, ее хейтят за то, что в тот вечер она отпустила мужа со своим братом, прекрасно понимая, что хорошим это не закончится. В то же время, Расул тогда самолично настоял на том, чтобы его гражданская жена осталась дома.

Вдобавок, Ираде в соцсетях упорно пытаются внушить, что ее гражданский муж ей изменял и избивал ее, был тираном и деспотом, который вынудил светскую девушку надеть на себя исламские оковы, запретив любое общение со своими родными. Вот только сама Ирада заявляет, что жила счастливо и 24/7 была рядом со своим любимым мужчиной, который относился к ней как к цветку и всячески лелеял.

В конце разговора с «КП-Казань» женщина призналась, что уже простила своего брата и отпустила все обиды, поэтому за содеянное ему придется отвечать только перед Всевышним и по уголовному кодексу.

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