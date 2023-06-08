Шла по работе в школу: В Чебоксарах беременная женщина-полицейский задержала грабителя

27-летняя страж порядка, к слову, готовится стать мамой во второй раз. Фото: скриншот

В Чебоксарах инспектор по делам несовершеннолетних, лейтенант полиции Любовь Ахмедагаева шла в школу, чтобы провести там профилактическое занятие. По пути она увидела мужчину, который бежал с женской сумкой в руках. За ним гналась девушка-подросток. Она в слезах кричала, что ее ограбили. Женщина-полицейский, несмотря на свою беременность, бросилась в погоню за преступником.

- Я услышала от девушки, что мужчина украл у нее сумку. Надо было его задержать. Я кинулась за ним, он перебежал дорогу, на той стороне было два парня. Я им кричала: «Задержите этого мужчину!», - рассказала женщина-полицейский.

Прохожие откликнулись и остановили грабителя. Лейтенант полиции перебежала дорогу и показала удостоверение. Она тут же вызвала на место происшествия коллег для задержания мужчины. Его увезли в ближайший отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «разбой» и заключили под стражу.

Было установлено, что ранее не раз уже судимый 25-летний мужчина зашел в подъезд за 17-летней девушкой. Там он напал на нее и отобрал сумку с мобильным телефоном и личными вещами. Мужчина после этого выбежал на улицу, а девушка кинулась за ним с криками. Эту картину и застала беременная женщина-полицейский, которая, кстати, готовится стать мамой во второй раз, сообщает МВД Чувашии.

Напомним ранее «КП-Казань» сообщала, что в Чебоксарах двум сотрудникам Росгвардии удалось в считанные минуты спасти девушку, которая сидела на краю моста.

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