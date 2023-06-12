12 июня глава Чебоксар Евгений Кадышев поздравил горожан с Днем России:

«Уважаемые чебоксарцы и гости нашего города! Поздравляю вас с Днем России!

Это один из самых главных государственных праздников в нашей стране. Он объединяет всех, кто искренне предан своей Отчизне, кто дорожит историей своей страны и народа.

Сегодня мы отмечаем День России с особым чувством гордости. За тысячелетнюю историю наш народ пережил многое, на его долю выпало немало трудностей. Но мы выстояли и также выстоим сейчас: отстоим родную землю, сохраним ее для потомков и в очередной раз докажем всему миру, что дух многонационального народа России несокрушим.

Вместе, объединив усилия, мы преодолеем все трудности и благодаря гражданской ответственности, любви, неустанной заботе о развитии Родины и труду каждого из вас, уважаемые чебоксарцы, добьемся достойного будущего, благополучия и процветания города Чебоксары, Чувашии и всей России.

В этот праздничный день от всей души хочу пожелать вам, дорогие горожане, успехов во всех благих начинаниях, веры в собственные силы, оптимизма и настойчивости в достижении всех поставленных целей и задач. Крепкого вам здоровья, благополучия и добра! Пусть в каждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят счастье, взаимопонимание и любовь!».