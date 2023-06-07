Звезда сериала «Вика-Ураган» Юлия Салмина: «Захотела стать актрисой выйдя на сцену казанского театра им.Качалова в 13-14 лет»

13 июня в 20:00 на ТНТ обрушится «Вика-Ураган» – сериал о девушке, которая после четырех лет в тюрьме, пытается начать все заново. В сериале были задействованы целых три татарстанца: сценарий к проекту написали Илья Петрухин и Олег Гольдфайн, а роль мамы одного из героев исполнила актриса Юлия Салмина. Мы поговорили с Юлией о новом проекте, узнали чуть больше об актерской работе и получили целый список «сериальных» рекомендаций – спешим поделиться с вами!

- В новом проекте «Вика-Ураган» вы играете маму одного из персонажей. Привычна ли для вас роль мамы? Что вы вкладываете в этот образ? Похожи ли вы со своим персонажем?

Роль мамы для меня привычна, но ситуация моего персонажа очень от меня далека. Надеюсь, что со своим персонажем я не очень похожа. Даже не знаю, как поступила бы в подобной ситуации, случись она со мной… Мне кажется, я бы не допустила такого глубокого конфликта в семье. А что именно произошло – увидите в сериале.

- Сериал, как мы знаем, комедийный, в лучших традициях телеканала ТНТ, но героиня сталкивается со множеством проблем. О чем лично для вас этот новый проект?

О чем сериал? О том, что с любыми проблемами можно справиться. Из любой, даже самой безнадежной ситуации, будет выход. Никогда нельзя терять надежды и веры в то, что в мире должно побеждать добро. «Вика-Ураган» — это прекрасная, очень неожиданная история. И суровая, и трогательная одновременно, которая никого не оставит равнодушным. С великолепным актерским составом и творческой группой.

- Какая атмосфера царила на съемочной площадке?

Атмосфера на съёмочной площадке всегда очень творческая, тут и добавить нечего!

- Как вы поняли, что хотите стать актрисой?

Поняла, когда впервые вышла на сцену казанского театра им.Качалова в 13-14 лет. Это был спектакль Е.Д. Табачникова, «Царь Федор Иоаннович», я ощутила ту самую, особую и магическую атмосферу, без которой уже не могла представить свою жизнь в будущем.

- Мы узнали, что вы окончили Казанское театральное училище, затем продолжили обучение в Москве. Свое детство и юность вы провели в Казани?

Да, свое детство и юность я провела в Казани. Улица Нагорная в самом сердце Казани, у Кремля, где когда-то стоял деревянный дом, в котором я выросла – одно из самых дорогих моему сердцу мест в городе. Сейчас, к сожалению, бываю там нечасто, но хочу признаться родному городу в любви! Казань стала необыкновенно прекрасным городом!

- Вас можно увидеть во многих популярных проектах, как драматического, так и комедийного жанра. Как думаете, в каком амплуа ваша фактура раскроется наиболее полно? Какая у вас роль мечты?

Сейчас мне интересны все жанры. Всегда ищу себя новую. Очень люблю неожиданные для себя роли, думаю, среди них и найду ту самую роль мечты.

- Также мы узнали, что вы играли как минимум в трех театральных работах, в связи с этим возникает вопрос: кино или театр? Комедия или трагедия, и почему?

Кино или театр, комедия или трагедия - так вопрос для меня не стоит. И кино, и театр! Хочу играть и в комедиях, и в трагедиях. Когда история талантливо написана, жанр не имеет никакого значения. Однако, трагикомедия-любимейший жанр.

- Есть ли для вас различие между подготовкой к спектаклю и съемках в сериалах/кино?

Различие в подготовке, конечно же, есть. Театральные роли рождаются в долгих репетициях, в кино же в роль нужно буквально «вскакивать», порой, молниеносно. Но именно в таких ситуациях и пригождается театральная школа.

- Какие сериалы посоветовали бы для наших читателей?

Сейчас выходит множество прекрасных сериалов. В этом плане индустрия здорово шагнула вперед. Могу порекомендовать «Друг на час», «Кафе Куба», «Капельник»…список можно долго продолжать!

Смотрите премьеру сериала «Вика-Ураган» 13 июня в 20:00 на ТНТ