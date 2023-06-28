В Татарстане нефтяники РИТЭК обновляют трубопроводный парк

Нефть - подарок земных недр человеку. Трудно назвать отрасль, которая бы не зависела сейчас от продуктов, получаемых из «черного золота». Топливо и лекарства, строительные материалы и моющие средства, косметика и удобрения. При этом добыча нефти, ее транспортировка, хранение и переработка - это большая ответственность и риски, в том числе экологические. Разлив нефти - это всегда чрезвычайное происшествие с последующей локализацией аварии и ликвидацией ее последствий.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО

Одним из приоритетных направлений работы Российской инновационной топливно-энергетической компании (ООО «РИТЭК», научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ») является обновление трубопроводного парка, замена морально и физически устаревших сетей на современные, устойчивые к повреждениям и коррозии, способные обеспечить надежную транспортировку и надолго продлить срок безаварийной службы.

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА!

В 2022 году РИТЭК успешно завершил реализацию двух первых этапов реконструкции нефтепромысловых трубопроводов, которые стартовали в 2017 году. В результате порядка 1070 км сетей в десяти регионах деятельности предприятия было заменено на трубопроводы в антикоррозионном исполнении и неметаллические трубы из инновационных материалов.

В ТПП «ТатРИТЭКнефть» (структурное подразделение РИТЭК - Ред.) за этот период была произведена замена более 150 км, что составляет 20 процентов от общей протяженности трубопроводов территориально-производственного предприятия.

Стоит отметить, что обновление парка в Обществе ведется ежегодно. Это обеспечивает существенное снижение статистики техногенных событий и минимизацию рисков возникновения внештатных и аварийных ситуаций.

РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Очередной, третий этап программы реконструкции, который рассчитан на период до 2025 года, предусматривает замену 312 километров трубопроводов, из них в Республике Татарстан предстоит заменить почти 76 км, в Самарской области - около 38 км, в Волгоградской - 198 км.

В текущем году в ТПП «ТатРИТЭКнефть» программа действует на объектах в Аксубаевском районе республики - ЦДНГ*-1 и УПВСН** «Киязлы», Агрызском районе - ЦДНГ*-2, Тукаевском районе - УПН*** «Луговое».

Трубопроводы будут заменены на современные высококачественные трубы, стойкие к воздействию коррозионно-активной среды, механических примесей и солей.

*ЦДНГ - цех добычи нефти и газа

**УПВСН - установка подготовки высокосернистой нефти

***УПН - установка подготовки нефти