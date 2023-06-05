Пострадали пять человек: В Татарстане грузовик протаранил маршрутку и перевернул ее

ДТП произошло, когда микроавтобус отъезжал от остановки. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот понедельник, 5 июня, около 17.00 в Набережных Челнах на проспекте Джалиля произошла авария с маршруткой №7. Микроавтобус «ГАЗель».с людьми начал было отъезжать от остановки, как в него врезался многотонный КАМАЗ.

- По предварительной информации, водитель грузовика превысил скорость и не соблюдал безопасную дистанцию, - рассказали в ГИБДД Татарстана.

Маршрутку от удара выкинуло с дороги, причем сквозь металлическое ограждение. Микроавтобус опрокинулся на бок. Проезжавшие мимо автомобилисты остановились и вышли из машин. Они помогли людям выбраться наружу из искореженного микроавтобуса.

От удара у грузовика сильно смяло кабину. Фото: ГИБДД Татарстана

В результате ДТП пострадали пять человек – водитель маршрутки и четверо его пассажиров. Их в состоянии средней степени тяжести на нескольких «скорых» увезли в БСМП Набережных Челнов. В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии.

Чтобы увезти пострадавших в больницу, понадобилось несколько машин «скорой помощи». Фото: ГИБДД Татарстана

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