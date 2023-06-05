После отравлений в Ульяновской области в Татарстане ищут «Мистер Сидр»

Организатор производства опасного сидра уже задержан. Фото: УМВД по Ульяновской области

Первые сообщения о массовом отравлении продуктом «Мистер Сидр» стали поступать именно из Ульяновской области. В больнице оказались 35 человек, 16 из них погибли. Утверждается, что виной всему метиловый спирт в составе сидра. Его, к слову, произвели в Самарской области. Там также зафиксировали два отравления, как в Удмуртии. Врачи борются за жизнь людей.

Тем временем, по факту отравления сидром было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержан бизнесмен, который организовал производство опасного продукта.

В соседних с Ульяновской и Самарской областями регионах начались поиски магазинов, где продается «Мистер Сидр». Например, в Башкирии сотрудники Роспотребнадзора выйдут в торговые точки для проверки. Если данный продукт выявят, то будет выдано предписание о приостановке его реализации населению. В Татарстане также идет сбор информации о наличии в продаже «Мистер Сидр». Пока сообщений об отравлении им в республике не поступало.

- Призываем не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования, - в свою очередь выступило с заявлением управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

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