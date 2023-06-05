Не лето: В начале июня 2023 года жителям Татарстана не стоит ждать жары

Будет в основном солнечно, но при этом холодно. Фото: Алина НИЗАМОВА

И вроде бы и лето, и вроде бы и солнце – никаких тебе затяжных дождей и низких туч, тем не менее, жары жителям республике в начале июня 2023 не стоит ждать. Воздух не прогреется и до вожделенных +30 градусов, когда можно было бы рассуждать о походе на пляж.

На погоду в регионе влияет гребень антициклона, в связи с этим прохладная погода сохранится, существенных осадков не ожидается, днем 6 и 7 июня температура воздуха будет в пределах от +19 до +24 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Согласно его прогнозам, в четверг, 8 июня, также в основном будет без осадков, только утром и днем при прохождении атмосферного фронта может пройти небольшой дождь, местами даже с грозой и сильным ветром. Воздух максимум прогреется до тех же +24 градусов.

Предварительно, 9 и 10 июня прохладная погода в Татарстане сохранится – днем не более +23 градусов. Что касается дождей, то они ожидаются в субботу и то только местами – через республику пройдет очередной атмосферный фронт.

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