Везли до «скорой» на тачке: в Чувашии умер пенсионер, к которому из-за размытой дороги не смогли приехать медики

В Минздраве Чувашии отметили, что такой способ доставки до «скорой помощи» никак не повлиял на самочувствие пациента. Фото: скриншот

В деревне Голов Красноармейского района Чувашии 28 мая местному пенсионеру стало очень плохо со здоровьем. Ему вызывали «скорую помощь». Но медики так и не смогли добраться до пациента. Путь к нему лежал через овраг по деревянному мосту. Из-за дождя дорогу размыло, существовал риск заноса и опрокидывания машины в овраг, поэтому фельдшера приняли решение дойти до дома пенсионера пешком. Они осмотрели его и приняли решение о госпитализации. Но как пожилого мужчину, который не мог самостоятельно идти, дотащить до машины? На помощь пришли местные жители. Они погрузили больного в садовую тачку и начали ее тащить. Не забыли они и прихватить с собой в путь костыли пенсионера. Его аккуратно подкатили к «скорой», наклонили тачку, мужчина был еще в состоянии ухватится за поручни и забраться в машину. Его благополучно доставили в больницу. Вот только, несмотря на все усилия врачей, пенсионер привезенный на тачке умер в реанимации на следующий же день.

Воспользоваться каталкой и носилками было невозможно

- В связи с неблагоприятными дорожными условиями после дождя, размытой скользкой дорогой с примесью глины, с наличием крутого подъема, воспользоваться каталкой и мягкими носилками было невозможно из-за риска падения пациента, - прокомментировали инцидент в Минздраве Чувашии.

В ведомстве объяснили, что так как в приоритете было своевременное оказание медицинской помощи пенсионеру, то после осмотра его пришлось довезти до машины «скорой помощи» на садовой тачке.

- Такой способ доставки до автомобиля никак не повлиял на самочувствие пациента. Пенсионера доставили в одну из больниц Чебоксар, где ему оказали специализированную помощь в необходимом объеме. Однако серьезные осложнения сопутствующих заболеваний ухудшили состояние пациента и привели к летальному исходу, - также отметили в Минздраве Чувашии.

Кто виноват?

Этот вопиющий случай не остался без внимания следственного комитета Чувашии. Там по факту доставки больного пенсионера на тачке до машины «скорой» завели уголовное дело по статье «Халатность». Следствие считает, что случившееся стало возможным из-за бездействия администрации Красноармейского района - чиновники не предприняли своевременных мер для ремонта дороги в деревне Голов.

- Сейчас определяются конкретные должностные лица, ответственные за содержание деревенской дороги, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Сотрудники ведомства готовятся провести судебные экспертизы, а также допросить всех возможных свидетелей по этому уголовному делу.

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