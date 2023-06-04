Вернулись спустя год: «Рубин» досрочно стал чемпионом ФНЛ и вернулся в Российскую премьер-лигу

Казанская команда набрала 68 очков за 33 матча в ФНЛ. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В мае 2022 года «Рубин» проиграл «Уфе» в заключительном матче чемпионата России и драматично вылетел из Премьер-лиги. Однако, спустя год, команда вновь вернулась в высший дивизион, обыграв калининградскую «Балтику».

- Поздравляю команду и болельщиков с чемпионством клуба и возвращением в Российскую премьер-лигу, — написал глава Татарстана Рустам Минниханов у себя в соцсетях.

За это время сменилось три главных тренера

Вылет команды из РПЛ серьезно повлиял на настрой фанатов. Они даже создали петицию, в которой требовали отправить в отставку не только главного тренера Леонида Слуцкого, но и все руководство «Рубина».

В ноябре 2022 года Слуцкий по собственному желанию покидает пост главного тренера казанского «Рубина», и на его место приходит Юрий Уткульбаев. Однако из-за недовольства результатами команды стал рассматриваться очередной вариант смены тренера.

С апреле 2023 года главным тренером становится Рашид Рахимов, который ранее играл за такие известные клубы, как «Локомотив» и «Спартак». Под его руководством клуб не только смог вернуться в Премьер-лигу, но и досрочно стал чемпионом ФНЛ сезона — 2022/2023.

Свою роль сыграла победа «Рубина» на махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0. Казанская команда набрала 68 очков за 33 матча и заняла первую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Последующая игра с ФК «Родина» завершилась ничьей. Однако это не изменило факт того, что «Рубин» все также напрямую выходит в Российскую премьер-лигу.

Что ждет «Рубин» в РПЛ?

С одной стороны, возврат «Рубина» в высший дивизион может привлечь новых игроков, которые хотели бы показать свой талант в одном из успешных клубов страны. Главный тренер Рашид Рахимов заявил, что команды должны по составу поменяться на 60-70%.

Обсуждалось и то, что полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин захочет перейти в «Рубин». Однако, как стало известно «КП-Казань», 29-летний хавбек не входит в шорт-лист клуба на усиление под выход в Российскую премьер-лигу.

С другой стороны, высокие требования и ожидания болельщиков могут создать дополнительное давление на игроков, которые должны справляться с этими ожиданиями в течение всего сезона.

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