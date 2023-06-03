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Общество3 июня 2023 5:00

«Шьем для наших»: Волонтеры Татарстана объединились в швейбат, чтобы бесплатно шить обмундирование для бойцов СВО

Сначала там трудилось всего несколько человек, теперь это целая организация
Адель ХИСАМОВ
Как только волонтеры получают заявку от бойцов СВО, то тут же приступают к работе. Фото: предоставил Ринат Фазылов

Как только волонтеры получают заявку от бойцов СВО, то тут же приступают к работе. Фото: предоставил Ринат Фазылов

С началом специальной военной операции по всей России стали создавать волонтерские сообщества. Одним из первых в Татарстане появился швейный цех «Шьем для наших», который активно обеспечивает бойцов одеждой, бельем и амуницией. Участники присылают заявку волонтерам на необходимые вещи и, как в народе его уже прозвали, татарстанский швейбат приступают к работе. Все для того, чтобы солдаты ни в чем не нуждались.

Сам волонтерский швейный цех «Шьем для наших» был создан в прошлом году в Высокогорском районе Татарстана. Поначалу, там трудилось всего несколько женщин-добровольцев. Постепенно, они стали закупать все больше швейных машин. Вскоре из небольшой группы волонтеров цех превратился в настоящую общественную организацию, численность которой достигла уже 70 человек. Они сейчас занимаются пошивом, например, военной формы, белья, футболок и плащ-палаток. А помогает им в этом республиканское движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».

- В цеху трудятся закройщики, пошивщики и мастера на все руки. Ну а наше движение активно содействует им и всячески поддерживает любые их начинания, - говорит координатор «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

С его слов, в Татарстане становится все больше неравнодушных людей, которые передают в дар волонтерам швейные машинки и другое необходимое оборудование. Кстати сказать, многие волонтеры приходят в швейбат в свободное от учебы и работы время.

Организация «Шьем для наших» существует на средства от пожертвований. Фото: предоставил Ринат Фазылов

Организация «Шьем для наших» существует на средства от пожертвований. Фото: предоставил Ринат Фазылов

-Они не получают ничего, кроме положительных эмоций. Волонтеры - это наша маленькая частичка помощи нашим бойцам в зоне СВО. Простые люди объединяются и помогают, кто чем может. Кто-то деньгами, а кто-то своими руками, - рассказывает Ринат Фазылов.

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