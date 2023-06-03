«Шьем для наших»: Волонтеры Татарстана объединились в швейбат, чтобы бесплатно шить обмундирование для бойцов СВО

Как только волонтеры получают заявку от бойцов СВО, то тут же приступают к работе. Фото: предоставил Ринат Фазылов

С началом специальной военной операции по всей России стали создавать волонтерские сообщества. Одним из первых в Татарстане появился швейный цех «Шьем для наших», который активно обеспечивает бойцов одеждой, бельем и амуницией. Участники присылают заявку волонтерам на необходимые вещи и, как в народе его уже прозвали, татарстанский швейбат приступают к работе. Все для того, чтобы солдаты ни в чем не нуждались.

Сам волонтерский швейный цех «Шьем для наших» был создан в прошлом году в Высокогорском районе Татарстана. Поначалу, там трудилось всего несколько женщин-добровольцев. Постепенно, они стали закупать все больше швейных машин. Вскоре из небольшой группы волонтеров цех превратился в настоящую общественную организацию, численность которой достигла уже 70 человек. Они сейчас занимаются пошивом, например, военной формы, белья, футболок и плащ-палаток. А помогает им в этом республиканское движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».

- В цеху трудятся закройщики, пошивщики и мастера на все руки. Ну а наше движение активно содействует им и всячески поддерживает любые их начинания, - говорит координатор «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

С его слов, в Татарстане становится все больше неравнодушных людей, которые передают в дар волонтерам швейные машинки и другое необходимое оборудование. Кстати сказать, многие волонтеры приходят в швейбат в свободное от учебы и работы время.

Организация «Шьем для наших» существует на средства от пожертвований. Фото: предоставил Ринат Фазылов

-Они не получают ничего, кроме положительных эмоций. Волонтеры - это наша маленькая частичка помощи нашим бойцам в зоне СВО. Простые люди объединяются и помогают, кто чем может. Кто-то деньгами, а кто-то своими руками, - рассказывает Ринат Фазылов.

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