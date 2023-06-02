Переписал на себя имущество, а потом устроил поджог: Казанца и его подельника присяжные признали виновными в убийстве состоятельной пенсионерки

Главный фигурант по этому уголовному делу своим поведением вывел даже своего адвоката. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана близится к концу процесс по делу об убийстве состоятельной пенсионерки. Перед законом предстали Ильгиз Г. и Сергей С. Мужчин обвиняют в том, что после обмана пожилой женщины, за которой сами же и ухаживали, они подожгли дом вместе с ней.

На прении сторон главный фигурант этого уголовного дела Ильгиз Г., продолжал отрицать свою причастность к убийству пенсионерки, а после и вообще зашелся криком с обвинениями в адрес правоохранителей и даже в сторону своего адвоката Лаврентия Сичинава.

- Еще процесс не начался, а у меня уже болит голова. Я после каждого заседания дня три отхожу. После завершения этого дела я, наверное, в больничную койку попаду из-за тебя. Если что-то не устраивает – откажись. Ты взрослый человек, должен отвечать за свои слова, - ответил скандалисту адвокат Лаврентий Сичинава.

Все это наблюдали, пребывающие в шоке от криков, присяжные заседатели. После того, как подсудимый успокоился, процесс снова продолжился.

КУПИЛ ЗА ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, А ДЕНЬГИ ТАК И НЕ ОТДАЛ

- В 2017 году Ильгиз узнал, что на Грузовой проживает одинокая беспомощная женщина. Стал навещать ее, делал вид, что ухаживает за ней, тем самым завоевал ее доверие. За 1,5 года до убийства запретил родственникам навещать ее, чтобы скрыть хищение имущества, - начал свою речь государственный обвинитель.

Он напомнил, что потерпевшая Лидия Самойлова доверилась ему, так как не понимала, что происходит в связи с психологическим расстройством. В 2020 году он заключил фиктивную куплю-продажу дома и земельного участка на Грузовой. Была обозначена сумма в три миллиона рублей. Однако эти деньги на счет Самойловой так и не поступили. Примерно через год после этого, Ильгиз Г. продал дом и землю за 10 миллионов рублей.

А В ШКАФУ БУТЫЛКА С БЕНЗИНОМ

Мало того, в феврале 2020 года было составлено завещание на долю квартиры и машины. Общая стоимость этой недвижимости составляет 2,8 миллиона рублей. При этом квадратные метры жилья ему удалось продать за 800 тысяч рублей. Из них около 679 тысяч он вложил в качестве инвестиций, куда именно гособвинитель не уточнил. По его мнению, чтобы скрыть все эти махинации и избавиться от пенсионерки, подсудимый в июне 2021 года устроил поджог.

- Согласно протоколу обыска, в шкафу подсудимого была обнаружена бутылка с бензином. У него не было никакой техники и машины, чтобы держать такую жидкость. Также в его шкафу чувствовался запах горючего материала. Было обнаружено, что завещание написано не Самойловой и что она не получила денег от подсудимого за дом и земельный участок, ведь счета ее были пусты. Ее бытовые условия оставляли желать лучшего, - отметил гособвинитель.

Напомним, сообщение о пожаре на улице Грузовой поступило ночью 17 июня 2021 года. Огонь в считанные минуты полностью охватил весь дом. Была угроза его распространения на соседние жилые строения, поэтому пожарные оттуда всех эвакуировали. Во время тушения было обнаружено тело пенсионерки. Она задохнулась в дыму. На почве около дома специалисты нашли следы горючей жидкости. По версии следствия Ильгиз Г. передал бензин и спички своему сообщнику Сергею С.

Последний появился в жизни пенсионерки весной все того же 2021 года. Сергей С. подселился к ней, но за жилье так ни разу и не заплатил. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина согласился на поджог, потому что находился в зависимости от Ильгиза Г. – тот разрешал ему жить с «опекаемой» им пенсионеркой в одном доме и давал продукты.

ВЕРДИКТ

- При вынесении вердикта стоит полагаться на свою память, собственные выводы. Они обвиняются в том, что Ильгиз Г. воспользовался беспомощностью Самойловой и с целью полного контроля над ней ограничил связь с родственниками. Путем подписания купли-продажи лишил ее дома и земельного участка. Также совершил хищение 800 тысяч рублей после продажи доли квартиры, - обратился к присяжным судья перед их удалением на совещание.

Через пару часов они огласили свой вердикт. Согласно ему, в зависимости от роли кажого подсудимые виновны по следующим уголовным статьям: «убийство», «мошенничество», «покушение на преступление» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества». При всем этом, по мнению присяжных, Сергей С. заслуживает снисхождения.

- 80% суровый приговор будет вынесен Ильгизу Г. только из-за его поведения, - прокомментировал решение присяжных заседателей адвокат мужчины Лаврентий Сичинава.

Какое наказание ждет обоих мужчин, окончательно станет известно на следующей неделе.

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