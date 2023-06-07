Столицы Чувашии и Перу стали городами-побратимами

Чебоксары укрепляют сотрудничество с зарубежными регионами и расширяют установленное ранее сотрудничество. В начале лета Чувашской Республикой сделан еще один шаг для укрепления международных отношений. В частности, у столицы республики появился город-побратим - столица Республики Перу. Скрепление намерений сторон произошло во время официального визита делегации Перу, в которую вошли представители органов власти, бизнеса и сферы образования.

В течение двух дней иностранная делегация посетила промышленные предприятия, ознакомилась с образовательным и культурным кластерами города. В частности, состоялись визиты в Чувашский государственный университет, на предприятия концерна «Тракторные заводы», а также в Академию технологии и управления. Во время переговоров стороны обсудили пути партнерского взаимодействия. Кульминацией встречи стало подписание Соглашения об установлении побратимских связей между краевым правительством города Лима и муниципальным образованием города Чебоксары.

Как подчеркнул глава города Евгений Кадышев, сотрудничество двух республик длится уже много лет. Так, вузы обмениваются студентами, делятся друг с другом передовыми технологиями и исследовательскими разработками. Кроме того, между Чувашией и Перу налажен товарооборот, который только по итогам прошлого года, по данным Приволжского таможенного союза, удалось увеличить в 3,6 раза.

Таким образом, по данным Минэкономразвития Чувашии, по внешнеторговому обороту Чувашии Перу занимает 62-е место из 84 стран-партнеров, в том числе 43-е место из 67 стран по экспорту. Из Чувашии в Перу поставляются изделия из черных металлов, электрические машины и оборудование, котлы и многое другое. В перспективе будет увеличен объем экспорта чебоксарских тракторов.

- Подписание Соглашения о побратимстве стало логичным подкреплением наших связей и поможет в дальнейшем развивать сотрудничество и в других областях. Будем дружить и укреплять взаимоотношения, - добавил Кадышев.

Он также выразил уверенность, что итогом сотрудничества станет экономический и социальный прогресс обоих городов.

К слову, на сегодняшний день Чебоксары имеют и много других городов-побратимов. В частности, международные соглашения о сотрудничестве подписаны с руководством следующих городов: Гродно (Республика Беларусь), Эгер (Венгрия), Рунду (Республика Намибия), Санта-Клара - столица провинции Вилья-Клара (Республика Куба). В соответствии с договором в сфере образования, туризма и культуры с апреля 2021 года Чебоксары сотрудничают с абхазским городом Сухум. Также зарубежным «родственником» Чебоксар с 2016 года считается китайский город Аньцин провинции Аньхой Китайской Народной Республики. Действуют соглашения о дружественных отношениях и внутри страны - прошлым летом во время визита в Донецкую Народную Республику подписано соглашение об установлении дружественных отношений с донбасским городом Торез.