Медитации летом будут проходить каждую субботу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предстоящие выходные ожидаются довольно насыщенными. Гости и жители Казани смогут бесплатно посетить выставки, фестиваль «Духов день в Суконной слободе» и отметить день рождения Культурного центра им. А. С. Пушкина.

«КП-Казань» делится подробной программой мероприятий и рассказывает, куда сходить в Казани с 3 по 4 июня.

Программа мероприятий в Казани на 3 июня 2023

Выставка «Казань сквозь века»

Где: Выставочные залы Присутственных мест

Во сколько: с 10.00 до 18.00

В экспозиции представят уникальные экспонаты, относящиеся к периоду Казанского ханства. Посетители смогут увидеть живописные и графические произведения современных художников Татарстана, которые освещают в художественных образах историю Казани. Сходить на эту выставку можно вплоть до 9 июля.

Медитация

Где: парк «Черное озеро»

Во сколько: в 9.00

Каждую субботу, с 3 июня по 9 сентября, в парке «Черное озеро будут проходить открытые утренние медитации. Прийти на занятие могут желающие любого уровня подготовки. Для этого с собой нужно иметь коврик для йоги, удобную подушку или скамейку для медитации и плед на случай прохладного утра. Регистрация проходит по ссылке.

Выставка «Соборные мечети Казани»

Где: Музей исламской культуры

Во сколько: с 9.00 до 19.30

На выставке можно увидеть галерею дореволюционных, современных и проектируемых пятничных мечетей Казани. Проект приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, а посетить его можно до 20 августа.

Хип-хоп вечеринка

Где: экстрим-парк «Урам»

Во сколько: в 18.00

В субботу Scratch DJ School и Custom устроят вечеринку на закате, на которой можно будет отдохнуть под хип-хоп музыку.

Фестиваль русской культуры «пушкинФЕСТ»

Где: парк «Черное озеро»

Во сколько: с 14.00 до 20.30

В этот день здесь пройдет ярмарка, мастер-классы по вышивке, кружевоплетению и письму перьевыми ручками. Ожидается также литературная программа, концерт, а также программа исторических и классических танцев. Полная программа по ссылке.

Тренировка по джампингу задействует порядка 600 мышц. Фото: Андрей АБРАМОВ

Программа мероприятий в Казани на 4 июня 2023

Фестиваль «Духов день в Суконной слободе»

Где: Суконная слобода

Во сколько: с 6.00 до 20.40

Фестиваль пройдет в Казани с 4 по 5 июня. В первый день праздника гости и жители города смогут пообедать на полевой кухне, побывать на экскурсиях, посетить ремесленные мастер-классы, а также послушать джаз. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Открытая тренировка по джампингу

Где: экстрим-парк «Урам»

Во сколько: в 17.00

Джампинг — это одна из самых интенсивных и эффективных систем тренировок, которая сочетает в себе кардио, тотальную проработку мышц, работу над координацией, балансом и растяжкой. Регистрация на тренировку по ссылке.

День рождения Культурного центра имени А.С. Пушкина

Где: Культурный центр имени А.С. Пушкина

Во сколько: с 18.30 до 20.00

В этот день Культурному центру имени А.С. Пушкина исполнится 4 года. В честь этого события подготовлена праздничная программа, на которой выступят коллективы и солисты центра. Регистрация на мероприятие по ссылке.

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