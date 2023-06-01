Криптовалюта, дом и BMW: В Татарстане у экс-полицейского начальника нашли неподтвержденных доходов на 38 миллионов рублей

Мужчину уволили из органов за утрату доверия. Фото: Анастасия Осипова

Прокуратура Татарстана подала иск в Верхнеуслонский районный суд об изъятии свыше 38 миллионов рублей неподтвержденных доходов у полицейского начальника. Они были найдены в ходе совместной проверки надзорного ведомства и ФСБ. Когда это вскрылось, правоохранитель был уволен из органов в связи с утратой доверия, отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии прокуратуры, с 2018 по 2022 года мужчина приобрел на криптовалютной бирже цифровую валюту на сумму более 28 миллионов рублей. При этом эти доходы им никак не были задекларированы.

Затем последовала покупка квартиры за 4,1 миллиона рублей в кредит. Часть заемных денег в размере 2,8 миллиона рублей мужчина досрочно погасил за счет средств, законность которых также подтвердить не смог.

В октябре 2022 года он обзавелся BMW за 6,3 миллиона рублей. Автомобиль оформил на сестру, чтобы сокрыть имущество от декларирования.

Сейчас исковое заявление прокуратуры об изъятии всего этого богатства в доход государства находится на стадии рассмотрения.

Кто еще?

Это далеко не первый случай с непонятно откуда взявшимися доходами у полицейских Татарстана. Так, в начале 2023 года в отставку ушел начальник казанского отделения полиции №3 «Зареченский» Тарас Дорошкевич. Он купил дом с участком и пять иномарок за 25 миллионов рублей, машины она оформил на сына-студента. Причем, свою должность полицейский покинул сразу после иска прокуратуры об изъятии неподтвержденных доходов. Судебное разбирательство все еще продолжается

Также в Казани у семьи полицейского изъяли автомобиль Infiniti QX70 за более чем 1,7 миллиона. Супруги тоже не смогли объяснить, на какие доходы они купили иномарку. Вместе с тем в Елабуге у бывшего полицейского суд также принял решение конфисковать автомобиль стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей, который так же был куплен на неподтвержденные доходы.

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