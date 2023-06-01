«Новые люди» помогли предпринимателям из Чувашии презентовать бизнес-идею Михаилу Мишустину

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Они разработали аналитическую систему CityGis, которая основана на искусственном интеллекте. Допустим, вы владелец небольшой пекарни и хотите понять, где именно лучше открыть точку продаж. Система сама определит, в каком районе будет выше потребность и ниже конкуренция. Пригодится такой инструмент и администрациям городов: он поможет определить, как следует развивать ту или иную территорию.

Свое изобретение молодые чувашские предприниматели создали в рамках обучения по программе «Я в деле». Их бизнес-идею оценили и в регионе, и в столице. На днях предприниматели рассказали о ней премьер-министру Михаилу Мишустину.

- Наше приложение поможет развивать бизнес и делать города более комфортными и современными. Мы планируем выложить его в открытый доступ. Премьер-министр уже оценил наш проект и дал профильным министерствам поручение связаться с нами для дальнейшей совместной работы, - поясняет руководитель проекта Ефим Воробьев.

Михаил Мишустин напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идёт о технологическом бизнесе. Например, таком, как у чувашской команды.

Финалисты программы «Я в деле» встретились с федеральными министрами в московском технопарке «Калибр». Диалог собрал 10 команд молодых предпринимателей из разных регионов, в том числе из Чувашии. Идеи начинающих бизнесменов оценили министры, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Тренд этого сезона - технологичность с заботой о людях. Каждый третий представленный проект - это технологический стартап. Молодые предприниматели хотят не просто заработать по-быстрому. Ими движет желание помочь другим. Это очень важно. Работаем, чтобы с каждым сезоном таких полезных и высокотехнологичных проектов становилось больше! - сказал Алексей Нечаев.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» запущена партией «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется Благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи. Главная цель - найти в регионах неравнодушную молодежь и помочь воплотить необычные бизнес-идеи. Обучение включает максимум практических занятий: встречи с действующими предпринимателями, бизнес-тренажеры, постоянное общение с наставниками. Выпускниками программы уже стали 9 тысяч человек, они создали 1,5 тысячи бизнес-проектов. Причем в этом сезоне почти треть из этих проектов - технологические стартапы.