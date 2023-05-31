Врачи спасли жителя Казани, у которого во время инфаркта сердце останавливалось 16 раз

Каждый раз мужчину возвращали к жизни при помощи дефибриллятора, в том числе и во время операции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две недели назад 49-летний житель Казани как обычно приехал в школу забрать домой с уроков дочку. В этот момент мужчине резко стало плохо с сердцем. Он сумел доехать в ближайшую амбулаторию в Песчаных Ковалях. Медики его приняли и оказали первую помощь. Видя, что дело плохо, они решили срочно отвезти пациента в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Казани.

- В приемном покое у мужчины пропало давление и ритм. Ему провели реанимацию и тут же увезли в операционную, - сообщает пресс-служба РКБ Казани.

Пока его везли и шла операция по установке двух стентов, у пациента 16 раз останавливалось сердце. Медикам удавалось каждый раз запускать его обратно, и каждый раз при этом приходилось использовать дефибриллятор. Мужчине в итоге спасли жизнь. После операции за ним тщательно следили реаниматологи и кардиологи. Врачи смогли стабилизировать состояние больного за одну неделю. Только на днях мужчину выписали домой. Теперь ему всю жизнь придется принимать лекарства, которые не дадут образоваться на внутренних стенках артерий атеросклеротическим бляшкам.

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