Татарстанцы готовы отдать за комфорт на даче и загородном доме от 200 до 350 тысяч рублей

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Аналитики YouDo.com и МТС Банка проанализировали, как изменились запросы пользователей маркетплейса и расходы россиян за последние 30 дней в категории «строительство и ремонт». Спрос на услуги вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, при этом более четверти запросов касаются строительства бань, саун, беседок и летних веранд на загородных участках.

Чаще всего пользователи ищут тех, кто построит баню, сделает в ней отделку или установит в бане печь. Также у жителей страны в этом году наряду с банями пользуются популярностью и сауны – как строительство, так и отделка. Жители загородных домов не только мечтают попариться, но и заняты облагораживанием своих участков, например, строительством летних веранд с барбекю зонами и беседок для отдыха.

Сколько жители разных городов России готовы в среднем потратить на создание комфортного дачного отдыха*:

Топ популярных запросов YouDo.com на в апреле-мае 2023 года:

- Проектирование и строительство бань (рост спроса +21%);

- Проектирование и строительство саун (рост спроса +19%);

- Проектирование и строительство домашних летних веранд и беседок (рост спроса +17%);

- Дизайн и строительство зон отдыха – барбекю зоны, зоны для спортивных игр (рост спроса +14%).

По данным аналитиков МТС Банка в категории «строительство и ремонт» больше всего вырос спрос (+60%) и средний чек (в 2,3 раза) на проведение кровельных работ. Краски и малярные принадлежности стали популярнее на 28%, средний чек здесь увеличился всего на 2%. На 18% выросло количество транзакций в магазинах товаров для дома, средний чек – на 5%.

Спрос на стройматериалы и плотничные работы увеличился на 11%, а средние чеки на 9% и 15% соответственно.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России, а также на анализе данных маркетплейса услуг YouDo.com за период с 16 апреля по 15 мая 2022 и 2023 года.

*Согласно запросам пользователей маркетплейса услуг YouDo.com