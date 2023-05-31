Ученый КФУ Нафиса Мингазова назвала пляжи Казани с самой чистой водой

Важно помнить, что если задумались искупаться во время жары, то обязательно выбирайте только специально организованные пляжи с постами, где дежурят спасатели и медики. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Уже в этот четверг, 1 июня, в Казани официально стартует купальный сезон. Для жителей и гостей города оборудовали пять пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье», а также места отдыха у воды на озерах Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.

Но не все они одинаковы, в том числе, это касается и чистоты воды. Зав кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова назвала самый лучшие казанские пляжи по этому показателю.

Для начала нужно понимать, что большие пространства, например, волжские пляжи в априори чище, так как тут речь идет не о маленьких замкнутых прудах. В частности, пляж «Локомотив» на Волге довольно чистый, так как находится еще и в расширении водоема.

Самая же чистая вода, по мнению Мингазовой, в озере Изумрудное, на месте которого раньше был карьер по добыче песка. А вот вода на популярном пляже «Нижнее Заречье», по словам ученого КФУ, наоборот находится, можно сказать, в застое. Причина в том, что его акватория расположена в подпоре от Куйбышевского водохранилища.

Говоря же об озере Глубокое, Нафиса Мингазова отмечает, что это, по сути, карстовый водоем, который подпитывается подземными источниками. В свою очередь озеро Комсомольское является искусственным прудом, но его при этом питает артезианская вода. Правда, на эти два водоема ходит очень много людей, поэтому там отмечается высокая рекреационная нагрузка.

Что касается Большого Лебяжьего, то это также искусственно созданный пруд, который появился на месте бывшего озера. Из-за того, что там нет сложившийся экосистемы в водоеме то цветут водоросли, то он и вовсе темнеет. Нет, купаться там можно, но так, чтобы вода не попадала в рот, хоть таких уж источников загрязнения в озере нет, отмечает Мингазова.

И вообще, по словам ученого, когда купаешься нужно смотреть на воду, а именно на признаки ее загрязнения. Насторожить должны мутно-зеленый цвет, видимые примеси и пена. Понятно, что во время жаркой погоды водоемы могут поменять свою окраску из-за цветения водорослей, но их высокая концентрация может привести, минимум, к аллергическим реакциям организма человека.

В целях безопасности также надо смотреть и на то, нет ли поблизости трубы, из которой в воду могут попадать стоки, в том числе и канализационные. Кроме того, около малых прудов местное население часто выгуливает домашнюю скотину или птицу. Их продукты жизнедеятельности могут попасть в непроточную воду и стать опасным загрязнителем.

Важно помнить, что если задумались искупаться во время жары, то обязательно выбирайте только специально организованные пляжи с постами, где дежурят спасатели и медики.

Напомним, ранее «КП-Казань» опубликовала топ казанских пляжей на это лето.

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