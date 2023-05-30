«Мама, я железный человек»: мальчик из Татарстана с гордостью носит протез вместо кисти руки

В садике ребятам интересен протез, многие хотят попробовать его поносить

7-летний Алихан из Татарстана с гордостью называет себя железным человеком – с помощью родителей и медиков его небольшой недостаток стал достоинством. Случилось так, что малыш родился без четырех пальцев на левой руке. Но, к счастью, медицина не стоит на месте и сегодня существуют протезы, чтобы сделать жизнь таких людей более комфортной. Обладателем одного из них и стал Алихан.

- Впервые я узнала, что у моего ребенка есть ограничения, когда он родился. Для меня это было и радостным, и тяжелым событием, - рассказывает Роза, мама Алихана. - С одной стороны радовалась, что у меня родился сын, с другой – было грустно, что у малыша отсутствуют пальцы. Прошло какое-то время, и я эту ситуацию приняла, хоть было и нелегко. Самое главное, хотелось помочь своему ребенку.

В поисках решения вопроса родители мальчика пришли в консультативный центр РКБ Казани, к микрохирургам.

- Нам предложили два варианта: пересадка пальцев с ноги или протезирование. От операции мы отказались, потому что в таком случае нужно было брать с ноги четыре пальца, а это еще большая инвалидность – всю жизнь пришлось бы носить ортопедическую обувь. Решили сделать протезирование, но позже. На тот момент сыну было два года.

Прошло три года. К этому моменту Роза с супругом уже досконально изучили вопрос протезирования, а Алихан стал спрашивать, почему у него нет пальцев. Тогда родители поняли, что время пришло.

Протез стоит недешево – более 200 тысяч рублей, но Алихану он достался бесплатно

- Мы подали заявку и поехали на протезно-ортопедическое предприятие, - вспоминает жительница Татарстана. - Нам сняли мерки, все объяснили. Через месяц вернулись на примерку. И тогда, увидев протез, сын пришел в восторг. Это не описать словами. С протезом у Алихана ассоциировался кумир из мультика. Он говорил: «Мама, теперь у меня есть железная рука, я – железный человек».

Пользоваться протезом получилось не сразу. Потребовалось около месяца, чтобы привыкнуть к нему – научиться брать игрушки, открывать двери, нести стакан.

- Постепенно Алихан все освоил, и даже хвастался всегда своей рукой. В садике ребятам интересен протез, многие хотят попробовать его поносить, тоже стать железным человеком, - улыбается Роза.

Мама мальчика признается, что жизнь с протезом и без – совершенно разная. Она изменилась в лучшую сторону.

- Без протеза уже, бывает, стыдится, ощущает неловкость. А с протезом чувствует себя уверенно. Даже, если спрашивают, почему нет пальцев, отвечает: «Зато у меня есть железная рука», - поясняет Роза. - Искренне благодарна людям, которые разработали протез. Это открывает людям множество новых возможностей. Также я очень благодарна государству за то, что оно оказывает помощь в приобретении протезов.

Кстати, протез стоит недешево – более 200 тысяч рублей. Но Алихану он достался бесплатно, вся сумма была оплачена через ФСС.

Мы поинтересовались, все ли идеально в существующем протезе или его можно как-то усовершенствовать.

- Было бы хорошо, если бы протез стал не железным, а был выполнен из гибкого материала. А в целом нам в протезе все нравится, - твердо ответила Роза.

Ранее мы сообщали, что студенты КФУ создали умную колонку «Алия», которая разговаривает на татарском языке.

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